“Passeggiando per Grotte di Castro”: le opere di Van Pip in mostra

“Passeggiando per Grotte di Castro” è il titolo della mostra di Enrico Chichi, in arte Van Pip, che sarà inaugurata il 19 agosto, alle 17.30, nei locali del Museo storico archeologico in vicolo del Fede, a Grotte di Castro, in provincia di Viterò.

Chi vorrà, potrà passeggiare per il paese insieme ai dipinti di Van Pip (tecnica misto acrilico/acquerello).

La mostra, che ha il patrocinio del Comune di Grotte di Castro, sarà aperta al pubblico dal 19 al 22 agosto, nel pomeriggio, secondo il seguente orario: dalle 17 alle 19.30.

Allo sguardo dei visitatori saranno offerti panorami e scorci caratteristici del paese.

Ingresso libero.