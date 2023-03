Torna in città il concorso internazionale per direttori di orchestra: ecco quando

Grosseto. Il Teatro degli Industri di Grosseto si prepara ad ospitare la terza edizione del concorso internazionale per direttori di orchestra “S. Koussevitzky”, in programma per il 13 e 14 ottobre.

Il concorso

Una rassegna – organizzata dall’associazione musicale Scriabin e sostenuta dal Comune di Grosseto, con il coinvolgimento dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – dal grande valore culturale, musicale e promozionale, come testimoniano le scorse edizioni a cui hanno partecipato complessivamente 130 concorrenti provenienti da 31 nazioni.

Il concorso, aperto ai direttori di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, individua – a seguito di una prima fase di preselezione online in cui vengono valutati due video della durata massima di venti minuti – otto concorrenti che, il 13 ottobre, avranno a disposizione trenta minuti di prova per esibirsi sul repertorio composto da brani di Mozart, Elgar e Čajkovskij. La giuria selezionerà poi tre concorrenti che accederanno alla prova finale, in programma per il giorno successivo, con un concerto aperto al pubblico.

“Ci teniamo a sottolineare – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – il valore culturale, musicale e promozionale dell’evento. Manifestazioni di questo genere diffondono e rendono fruibile a tutti l’arte della musica e contribuiscono ad incrementare il prestigio della città di Grosseto in ambito nazionale ed internazionale”.