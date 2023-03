“Scriabin Concert Series”: piano recital di Lucrezia Liberati nella chiesa dei Bigi

Indice dei contenuti Il concerto

Grosseto. La rassegna “Scriabin Concert Series“, organizzata dall’associazione musicale Scriabin, presieduta da Antonio Di Cristofano, con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, torna domenica 19 marzo alle 11 nella chiesa dei Bigi, in via Vinzaglio, a Grosseto, con il piano recital di Lucrezia Liberati.

Il programma prevede l’esecuzione di brani di Von Henselt e Schumann. Il biglietto d’ingresso al concerto costa 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392.1019472. In occasione del concerto sarà possibile, come di consueto, anche rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Lucrezia Liberati (Viterbo, 1997) ha studiato con il maestro Daniel Rivera all’Istituto superiore di studi musicali “Mascagni” di Livorno e ha conseguito il diploma accademico di secondo livello sotto la guida del maestro Maurizio Baglini con la votazione di 110, lode e menzione. Ha suonato in prestigiosi teatri in tutta Italia e ha partecipato a numerosi concorsi pianistici, qualificandosi sempre nelle prime posizioni e conseguendo diversi premi assoluti. Ha vinto borse di studio e ha partecipato a masterclass internazionali di pianoforte e musica da camera con – tra gli altri – Davide Cabassi, Zlata Chochieva, Misha Dacic, Andrea Lucchesini, Benedetto Lupo, Alexander Romanovsky, Alan Weiss, Alfredo Persichilli, Angelo Persichilli e Trio Kanon.

Nelle foto: Lucrezia Liberati