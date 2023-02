Laboratori per bambini e sostegno alla genitorialità: continuano le iniziative nella sala polivalente

Sono iniziati a gennaio e continueranno fino a fine maggio gli incontri organizzati dalla cooperativa sociale Arcobaleno a Montieri, nella sala polivalente. Una serie di appuntamenti non solo per i bambini, ma anche con e per i genitori seguendo un percorso importante per aiutare le mamme e i papà a confrontarsi e trovare le risposte che cercano nel rapporto con i loro bambini.

Ogni mese saranno proposti ai più piccoli, dai due ai dieci anni, dei laboratori creativi dove potranno sperimentare e mettere alla prova le loro capacità artistiche con gli educatori della cooperativa. Altri appuntamenti saranno riservati a genitori e bambini dagli zero ai sei anni per affrontare un percorso che cercherà di sostenerli nel loro viaggio insieme.

“Troppo spesso i genitori vengono lasciati soli dalla società a svolgere i loro compiti – commenta Valentina Del Dottore, responsabile dei servizi all’infanzia di Arcobaleno –: attraverso questi incontri vogliamo dare un sostegno alla genitorialità in modo che possano confrontarsi con un professionista e cercare di trovare risposta alle numerose domande che hanno nel rapporto con i loro figli“.

Da sempre la cooperativa si impegna a sostegno dei più piccoli basando l’attività sull’ascolto delle loro necessità e sullo sviluppo delle proprie abilità: “Crediamo che sia fondamentale offrire ai bambini le risorse per potersi esprimere al meglio accompagnando la loro voglia di fare”, conclude Del Dottore.

Per rimanere aggiornati sugli appuntamenti e prenotare la presenza si possono seguire i canali Facebook e Instagram della cooperativa o chiamare il numero 393.9739274.