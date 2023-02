“Born in the Solvay”: il tour di Ubaldo Pantani fa tappa al Teatro Moderno

Grosseto. Partirà il 15 marzo, dal Teatro Solvay di Rosignano Marittimo in Toscana, il tour “Born in the Solvay“, lo spettacolo di Ubaldo Pantani, scritto con Carlo Conti e Simone Tamburini, prodotto da Leg – Live Emotion Group e diretto da Gianluca Del Carlo.

Una commedia in cui Pantani racconta il suo viaggio di attore, uomo e artista attraverso l’ironia, con un monologo acuto e divertente.

“Born in the Solvay” nei prossimi mesi toccherà molte città della penisola: il 6 maggio, alle 21, sarà al Teatro Moderno di Grosseto. I biglietti sono già in vendita su Ticketone, tutte le informazioni su www.legsrl.net.

Lo spettacolo

Attore, comico, imitatore, Ubaldo Pantani si racconta per la prima volta dal vivo: che cosa unisce un chimico belga, un impiegato comunale e un benzinaio con la passione per l’alta cucina? Li unisce gli occhi di un bambino cresciuto in un villaggio operaio che scruta curioso la realtà che lo circonda e si diverte ad osservare, imitare e reinventare i personaggi che lo animano. I personaggi saranno parte integrante della vita di quel bambino che se li porterà con sé durante tutto il suo viaggio. Come il viaggio del sale che, estratto dalla società chimica Solvay proprio nei campi vicino al suo paese, viene spedito e indirizzato in tubazioni, direzione Rosignano. Qui viene trasformato nel mitologico bicarbonato i cui scarti regalano l’illusione di un mare caraibico nel bel mezzo della Toscana. Una vera e propria imitazione con trucco. Un prodotto della terra, il sale, che gli incontri e le contaminazioni hanno trasformato in un prodotto commerciale dai mille usi, poliedrico e versatile, proprio come ci si aspetta sia un attore. Pronto a ripartire proprio dal mare come accade spesso per il viaggio dell’eroe.

