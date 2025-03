“In Tema di emozioni. Arte e sostenibilità”: al via la mostra fotografica

Saturnia (Grosseto). Vicinanza, bellezza, speranza: queste le parole-chiave che sono risuonate negli ambienti del Polo culturale “Pietro Aldi” di Saturnia sabato primo marzo, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “In TEMA di emozioni. Arte e sostenibilità”.

In rassegna diciotto grandi immagini fotografiche, selezionate dal curatore Alessandro Corina e firmate da quattro professionisti di assoluto valore: il senese Bruno Bruchi, l’aretino Luca Cacioli e i grossetani Michele Guerrini e Francesco Nencini.

I quattro hanno puntato i propri obiettivi verso paesaggi, natura, elementi architettonici, creando una panoramica sul territorio che suscita nell’osservatore diverse sensazioni e che contribuisce a creare emozioni.

Le immagini “raccontano” la bellezza di Arezzo, Grosseto e Chiusi, di Pitigliano, di Montepulciano, della Maremma e della Val d’Orcia, dell’Argentario e di Orbetello.

“‘Terra promessa’, titolo del programma degli incontri 2025 del Polo culturale Aldi – ha detto Massimo Barbini, presidente di Tema Vita, la mutua di Banca Tema che gestisce la struttura –, esprime la speranza in un mondo migliore, all’insegna di una maggiore serenità, in cui non si possa prescindere dalla riscoperta delle emozioni”.

“La realtà di Banca Tema – Tema Vita – ha aggiunto il presidente – si articola su un grande territorio, che comprende ben cinque province (Grosseto, Siena, Arezzo, Perugia e Viterbo), la mostra proclama la volontà di tenere uniti questi territori”.

Di vicinanza tra persone e tra territori ha parlato, in un videomessaggio, anche la storica dell’arte Sara Bruni, neo direttrice del Polo culturale Aldi: “Subiamo un continuo sovraccarico di immagini – ha detto la direttrice – che ci allontana dalla connessione con il mondo che ci circonda. Le foto, opere per la prima volta in mostra al Polo Aldi, ci invitano a rallentare per riscoprire la bellezza e sintonizzarci con le emozioni”. Bruni ha anche anticipato la prossima partecipazione di scuole di ogni ordine e grado del territorio a specifiche progettazioni, a partire proprio dalla presente mostra.

“L’arte ha la straordinaria capacità di creare nuovi ponti, nuove relazioni – ha affermato il curatore Alessandro Corina, giovane e brillante designer, che ha progettato in termini di eco-sostenibilità perfino i supporti delle foto -. Le foto di Bruchi, Cacioli, Guerrini e Nencini creano un sentiero visivo attraverso i territori in cui opera Banca Tema e inducono il visitatore a celebrarne la bellezza”.

Francesco Gentili, vice presidente di Tema Vita, ha aggiunto che “Banca Tema è impegnata a custodire e valorizzare l’identità e le radici delle sue comunità di riferimento. Tutelare il patrimonio ambientale e artistico ha anche un’importantissima funzione sociale”.

Il Polo culturale Aldi, situato nel centro di Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, espone stabilmente una straordinaria raccolta di opere del pittore di Manciano Pietro Aldi (1852-1888), a cui è intitolata la struttura; la mostra fotografica “In Tema di emozioni” rimarrà aperta fino al 15 giugno, ad ingresso libero. La formula è itinerante, è stata già annunciata la prossima sede, Montepulciano.

Per informazioni: www.poloaldi.it