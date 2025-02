Segnalazione al Premio Strega per una scrittrice maremmana: il plauso del Comune

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano esprime le sue più vive congratulazioni alla scrittrice e concittadina Paola Fabiani per la prestigiosa segnalazione del suo romanzo “Corallium” al Premio Strega 2025. Un riconoscimento di grande rilievo che conferma il talento e la qualità della sua scrittura, già premiata in altre occasioni.

«Siamo orgogliosi che una nostra concittadina sia stata proposta per un premio così prestigioso – dichiarano il sindaco di Manciano, Mirco Morini, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolini –. Paola Fabiani, con la sua opera, ha saputo coniugare storia e narrativa con una straordinaria profondità psicologica, catturando l’attenzione della critica e del pubblico. Il suo successo è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità e dimostra come il nostro territorio sia un fertile terreno per la cultura e la creatività».

Il romanzo

Il romanzo “Corallium”, ambientato nella Firenze del Cinquecento, si distingue per la sua trama avvincente e l’accurata analisi psicologica dei personaggi, tanto da meritare la segnalazione al Premio Strega da parte del professor Marcello Rotili, illustre archeologo e storico.

«L’arte e la letteratura sono un patrimonio prezioso per la nostra comunità – aggiunge Bartolini – e il successo di Paola Fabiani è uno stimolo per tutti coloro che coltivano la passione per la scrittura. Come amministrazione continueremo a sostenere la cultura in tutte le sue forme e a valorizzare i talenti del nostro territorio».