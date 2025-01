La biblioteca comunale celebra i venti anni dalla riapertura: il programma delle iniziative

Pitigliano (Grosseto). La biblioteca comunale “Zuccarelli” di Pitigliano festeggia i 20 anni di attività nella sede della Fortezza Orsini.

Era il 22 gennaio 2005 quando la biblioteca comunale, così come la conosciamo oggi, riapriva le sue porte nei bellissimi locali concessi dalla Curia vescovile. Sono passati dunque venti anni da quel taglio del nastro che avvenne alla presenza dell’allora assessora alla cultura della Regione Toscana, Mariella Zoppi, del sindaco Augusto Brozzi, dell’assessore comunale alla cultura, Diva Bianchini, e del vescovo della Diocesi, Monsignor Mario Meini.

Mercoledì 22 gennaio, alle 17.30, all’interno della biblioteca si terrà un evento celebrativo, aperto alla cittadinanza, per festeggiare questo importante traguardo con un brindisi. Interverranno Irene Lauretti, assessore alla cultura di Pitigliano; la bibliotecaria Elisabetta Peri; un referente del centro culturale Fortezza Orsini Aps; Diva Bianchini, ex assessore alla cultura. Insieme, ripercorreranno le tappe fondamentali della storia della biblioteca con uno sguardo rivolto al futuro.

“Celebrare i 20 anni della biblioteca ‘Zuccarelli’ negli spazi della Fortezza Orsini – commenta Irene Lauretti, assessore alla cultura di Pitigliano – significa rendere omaggio a un luogo che, dal 22 gennaio 2005, è il cuore pulsante della vita culturale di Pitigliano. Con oltre 6000 volumi, eventi, laboratori e collaborazioni prestigiose, la biblioteca si è affermata come un punto di riferimento per tutta la comunità, raggiungendo oggi l’importante traguardo di oltre 2000 prestiti annui”.

“Desidero augurare buon compleanno alla nostra biblioteca comunale – aggiunge il sindaco Giovanni Gentili – che anche nei momenti più difficili, come durante il periodo del Covid, ha saputo fare compagnia ai cittadini con iniziative innovative per non far sentire nessuno da solo. Ringrazio chi, con passione e impegno, contribuisce ogni giorno a rendere la biblioteca uno spazio di cultura vivo, di inclusione e di crescita.”

“Esprimiamo felicità per questo bel traguardo – dichiara la presidente del centro culturale Sabrina D’Angelo -, siamo orgogliosi di aver gestito la biblioteca per molti anni. Abbiamo creduto fermamente in questo progetto e la biblioteca è cresciuta insieme alla nostra associazione”.

“È stato interessante vedere l’evoluzione della biblioteca in tutti questi 20 anni – dichiara la bibliotecaria Elisabetta Peri -, ricordo come all’inizio i prestiti riguardavano quasi esclusivamente libri per bambini e ragazzi. I genitori, infatti, portavano i loro figli in biblioteca con il desiderio di far nascere in loro l’amore per i libri, ma allo stesso tempo iniziavano ad interessarsi anche gli adulti, diventando pian piano appassionati lettori.”

La storia della biblioteca

In tutti questi anni la biblioteca ha effettuato oltre 25.000 prestiti, ha consentito e favorito la consultazione dei documenti dell’archivio storico, pubblicando nel 2023 l’inventario dell’archivio preunitario, importante strumento di corredo a disposizione di tutti. Oggi gli iscritti sono oltre mille, anche se non tutti sono utenti attivi e gli eventi promossi dalla biblioteca sono stati davvero tanti: gare di lettura per i bambini della scuola primaria, laboratori creativi di “Favole nelle mani” promozione alla lettura con “Leggere è volare”, valorizzando spazi pubblici come la zona delle ex-macerie, il giardino di Palazzo Ponti, la piazza e il cortile adiacente la biblioteca.

Nel 2006 la biblioteca era già attivamente coinvolta nella prima edizione del Festival delle letterature europee. Tra gli ospiti ricordiamo Allan Cameron, Alessandro Barbero, Allan Massie e Silvana Gandolfi. Pochi anni dopo iniziò la collaborazione, ancora in corso, con il Festival internazionale di letteratura eesistente di Marcello Baraghini.

Tra le iniziative più longeve “ClassicaMente” e” Chiavi di Lettura”, ciclo annuale di incontri dedicati all’approfondimento di temi e autori del patrimonio letterario mondiale e alla presentazione di libri. Moltissimi gli autori, anche locali, che sono venuti a raccontare i loro lavori. Negli anni sono stati organizzati incontri per i genitori con psicologi e pedagogisti, incontri di formazione per docenti, conferenze, corsi di lingua inglese. La biblioteca ha ospitato mostre, corsi di fumetto, di fotografia e di acquerello. Un altro aspetto importante sono gli spazi messi a disposizione delle associazioni locali.

Fin dall’inizio il centro culturale Fortezza Orsini ha collaborato alla predisposizione e all’allestimento dei locali e ha gestito i servizi quasi ininterrottamente, con l’eccezione del triennio 2021-2024. Il periodo del Covid è stato difficile, ma nemmeno allora la biblioteca si è fermata, ha continuato a prestare con le modalità previste e ha raggiunto anche gli utenti più piccoli con “Favole per sognare” inviando, tramite messaggio, letture di fiabe per augurare la buonanotte. In questo difficile periodo la biblioteca comunale ha partecipato alla procedura di concessione dei contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri, beneficiando di 15mila euro totali per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Dal 28 maggio 2021 la biblioteca è tornata a far parte della Rete grossetana biblioteche archivi centri di documentazione Grobac.

Molte anche le iniziative della rete ospitate in biblioteca, in particolare quelle legate a Italo Calvino, Luciano Bianciardi e agli scrittori locali.

Foto di Michele Guerrini