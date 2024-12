Musica, street food e fuochi d’artificio: torna la “Notte della luce”

Sorano (Grosseto). Torna a Sorano la “Notte della luce”, organizzata in collaborazione con la Pro Loco locale.

La tradizionale festa di fine anno celebra le antiche tradizioni contadine, quando, per comunicare tra loro, le famiglie accendevano dei fuochi per far sapere alla comunità che stavano bene. Un’usanza che viene ricordata e celebrata nella notte prima di San Silvestro.

Lunedì 30 dicembre, quindi, l’appuntamento è dalle 17.00, quando arriveranno a Sorano gli zampognari e si accenderà la pira augurale. Dalle 18.00 alle 22.30, musica itinerante e stand di street food animeranno le vie del paese e la serata culminerà con uno spettacolo pirotecnico alle o22.30.