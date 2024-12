Musica e Focarazza: due feste in piazza per dare il benvenuto al 2025

Manciano (Grosseto). Due feste in piazza per concludere nel migliore dei modi il 2024: l’ingresso è gratuito.

A Manciano, dalle 23, l’amministrazione comunale, con la collaborazione della Pro Loco Manciano e l’associazione musicale Diego Chiti, in piazza della Rampa, propone il concerto della band “False Partenze” e a seguire il dj set. Sarà presente il cocktail bar e il punto ristoro a cura della Pro Loco Manciano.

A Saturnia invece prenderà il via la tradizionale Focarazza con la Pro Loco locale, in piazza Vittorio Veneto. Alle 19 è in programma l’aperitivo con la musica, l’apertura dello stand gastronomico e alle 22 l’accensione della tradizionale Focarazza e lo spettacolo live con Mama Lover. Alla mezzanotte countdown pirotecnico e djset con dj Samu. Sarà disponibile il servizio navetta per andata e ritorno.

La Focarazza continua dal primo al sei gennaio, in piazza Vittorio Veneto, piatti tipici e carne alla brace con musica: mercoledì primo, sabato 4 e domenica 5 gennaio, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, venerdì 3 gennaio, dalle 19 alle 23, e lunedì 6 gennaio, dalle 12.00 alle 15.00.