Un museo dedicato a San Gregorio VII: inaugurazione nella frazione

Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano inaugura a Sovana, nell’ambito del Sistema museale comunale, il Museo di San Gregorio VII.

Sabato 28 dicembre, al Palazzo pretorio della frazione, la cerimonia d’apertura dell’esposizione dedicata alla figura storica di San Gregorio VII, conosciuto come Ildebrando di Sovana, che raccoglie reperti e testimonianze preziose che raccontano la vita e l’eredità di questo straordinario protagonista della storia.

L’allestimento museale è stato possibile grazie alla donazione di reperti e testimonianze messi insieme dalle ricerche e dagli studi dell’architetto Renaldo Fasanaro in occasione dei 950 anni dalla salita al soglio pontificio di Papa Gregorio VII, Ildebrando da Sovana.

Nel 2023 la mostra è stata esposta alla cattedrale di Sovana e successivamente l’architetto ha espresso la volontà di donarla al Comune di Sorano con l’obiettivo di organizzare a Sovana un allestimento permanente. Per l’amministrazione è stata l’occasione per donare un altro pezzo di storia importante a tutta la cittadinanza e per riqualificare il Palazzo pretorio utilizzato soltanto al piano terra come ufficio informazioni turistiche.

L’allestimento museale presenta la figura storica e religiosa del pontefice toscano, ampliata da una raccolta di dati effettuata sul territorio delle sue origini e della sua formazione spirituale, con la presentazione di reperti, documenti e dati relativi agli episodi fondamentali della sua vita.

«A nome della comunità soranese, ringrazio l’architetto Fasano per la donazione – spiega il sindaco Ugo Lotti –. L’apertura del Museo di San Gregorio VII rappresenta un momento significativo per Sovana e per tutto il territorio circostante: un’occasione unica per riscoprire le radici storiche e culturali locali e per rendere omaggio a una delle figure più illustri del medioevo».

«Come presidente del Sistema museale provinciale – dichiara Irene Lauretti, presidente del Sistema Musei di Maremma – esprimo il mio più sentito apprezzamento per l’inaugurazione del Museo di San Gregorio VII. Questo nuovo spazio espositivo rappresenta un prezioso contributo alla valorizzazione della nostra identità culturale e storica, unendo ricerca, arte e memoria. Grazie alla generosità dell’architetto Renaldo Fasanaro e all’impegno del Comune di Sorano, Sovana si arricchisce di un luogo in cui la figura di Gregorio VII può essere riscoperta e celebrata nella sua dimensione storica, religiosa e simbolica. Un’opportunità straordinaria per tutto il territorio di rafforzare il proprio legame con le radici del passato, proiettandosi verso un futuro di promozione culturale e turistica».

Il programma

Ed ecco il programma di sabato 28 dicembre.

La giornata si aprirà alle 15.30 al Museo di San Mamiliano con i saluti istituzionali da parte del sindaco Lotti. Seguiranno gli interventi della dottoressa Lorella Parente, direttrice dell’Ufficio cultura ed arte della Diocesi di Salerno, che spiegherà il legame spirituale e storico di San Gregorio VII con il territorio, e della dottoressa Angela Chiapponi, presidente della Società Reggiana di studi storici per Canossa, che offrirà un approfondimento sul contesto storico e religioso che ha accompagnato la vita del pontefice. Infine, la dottoressa Lara Arcangeli, direttore scientifico del Sistema museale comunale, illustrerà il progetto museale e l’importanza di questo nuovo spazio espositivo per la valorizzazione della storia locale.

Nel corso dell’evento, Renaldo Fasanaro, architetto e curatore dell’allestimento, presenterà l’intervento “Il cammino di Ildebrando di Sovana”, raccontando il percorso di ricerca che ha portato alla nascita del Museo di San Gregorio VII e le motivazioni alla base di questa iniziativa culturale. A seguire, Angelo Biondi approfondirà il tema del “Culto di San Gregorio VII a Sovana”, mettendo in luce il significato e la rilevanza della figura del pontefice per la comunità locale.

Alle 16.30, al Palazzo pretorio, si terrà la cerimonia di inaugurazione del museo. A guidare la visita lungo il percorso espositivo sarà Renaldo Fasanaro, che accompagnerà i presenti alla scoperta di un allestimento curato nei dettagli e arricchito dalle suggestive sculture in tufo realizzate dall’artista soranese Demo De Angelis.