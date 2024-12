Festività natalizie: ecco il calendario degli eventi dedicati agli anziani

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano ha chiuso il calendario natalizio dedicato alla terza età.

Il progetto fortemente voluto dall’assessorato al sociale, insieme al programma dedicato alle famiglie “Il cuore del Natale”, ha visto l’adesione di quattro realtà comunali. Hanno risposto all’appello del vicesindaco Roberto Bulgarini, infatti, l’Arci, l’associazione Velcha, la Pro Loco di San Martino e il Bar di Sara di Marsiliana, che hanno proposto una serie di iniziative rivolte in particolar modo agli anziani.

«Ringrazio di cuore le associazioni, l’Arci e la titolare del locale di Marsiliana per essersi messi a disposizione della nostra comunità – spiega Bulgarini, che ha tra le altre la delega al sociale –. Come ho ribadito in più occasioni, abbiamo investito circa 15mila euro nei programmi natalizi perché vogliamo che tutti siano coinvolti nelle iniziative e nessuno si senta solo in questo periodo così particolare dell’anno. Il calendario ha tantissimi eventi, eventi per tutti appunto, anche per la terza età, che spesso non viene tenuta presente quando si tratta di iniziative. Invito la popolazione a partecipare agli eventi».

Il programma

Ecco quindi tutte le proposte: all’Arci di Manciano (via Marsala, 103), sono in programma sabato 21 dicembre alle 17.30 la tombolata sociale a premi (cinquina, tombola, tombolino), alle 18.30 la presentazione del calendario Arci 2025 e a seguire l’aperitivo con bruschetta e olio nuovo; ancora martedì 24 dicembre alle 18.30 estrazione della tradizionale lotteria sociale con ricchi premi e a seguire aperitivo natalizio e infine sabato 28 dicembre alle 17.30 la panfortata sociale a squadre con ricchi premi e merenda con pandoro e panettone,

L’associazione Velcha propone invece il torneo di panforte giovedì 26, venerdì 27 e domenica 29 dicembre e venerdì 3 gennaio alle 16 e sabato 4 gennaio alle 17 il concerto del Coro dei Minatori di Santa Fiora. Gli eventi sono in programma a “La stanza della musica” di Manciano.

Con la Pro Loco di San Martino, nella stanza della associazione, giovedì 26 dicembre alle 21 è in programma la tombola, mentre venerdì 27 dicembre alle 21 il torneo di briscola, domenica 29 dicembre alle 21 il torneo di panforte. Sabato 4 gennaio, sempre alle 21 e sempre nella stanza dell’associazione, è prevista la tombola.

Venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio alle 18, al bar di Sara a Marsiliana, in collaborazione con la Pro Loco locale, si terrà il torneo di Panforte con pasta per tutti.

Il programma potrebbe subire delle variazioni.

«Come amministrazione abbiamo dato i contributi per l’acquisto dei premi che verranno messi in palio – conclude Bulgarini –: invito tutti a partecipare».