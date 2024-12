“Guerra e pace”: prolungata la mostra al Museo archeologico

Pitigliano (Grosseto). Il Comune di Pitigliano annuncia il prolungamento della mostra-evento “Guerra e pace. Significati e simboli del rango e del potere nei contesti funerari vulcenti”, che rimarrà aperta al pubblico fino al 30 gennaio 2025 al Museo civico archeologico “Enrico Pellegrini”.

Previste anche delle visite guidate nei giorni 21, 28 dicembre e 4 gennaio, alle 11.

La mostra

La mostra offre un’occasione unica per riflettere sui legami storici tra l’insediamento etrusco di Pitigliano e la potente città di Vulci, la cui influenza culturale ed economica si estese dalla costa tirrenica fino all’Etruria interna, attraversando la media valle del Fiora.

“L’esposizione ha riscosso molti apprezzamenti – afferma Irene Lauretti, assessore alla cultura di Pitigliano –, per questo abbiamo deciso di prorogarla durante il periodo delle festività natalizie e per tutto il mese di gennaio per dare a quante più persone possibile l’opportunità di visitarla. Con questa mostra-evento il Comune di Pitigliano conferma il suo interesse per la valorizzazione della storia etrusca del territorio come elemento identitario culturale e di richiamo per il turismo. In particolare, è l’occasione per scoprire il profondo legame con Vulci, crocevia di influenze che hanno modellato il nostro territorio, e per riflettere su come il passato dialoghi con il presente e su come il patrimonio storico possa diventare risorsa di conoscenza e identità per la comunità stessa”.

Organizzata dai Musei archeologici di Pitigliano e dal Comune di Pitigliano, in collaborazione con la Pro Loco Pitigliano, la mostra è stata resa possibile grazie al prezioso supporto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Viterbo e l’Etruria meridionale, della Fondazione Vulci e con il sostegno di Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma.

Questo evento si inserisce nel più ampio programma di celebrazioni “1864-2024: dall’Antiquarium comunale ai Musei civici archeologici, 160 anni dopo”, patrocinato dal Ministero della cultura e parte dell’iniziativa “Musei italiani” nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio (Ehd/Jep).

Gli orari

Ecco gli orari di apertura del museo:

sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30;

domenica dalle 10.00 alle 13.00;

aperture straordinarie 27 dicembre, 2, 3 e 6 gennaio;

sabato 21, 28 dicembre e 4 gennaio visite guidate gratuite alle 11.00,

Informazioni e prenotazioni

Museo civico archeologico

Tel: 0564.614067 – E-mail: museo@comune.pitigliano.gr.it

Pro Loco Pitigliano

Tel: +39.329.1314010 (anche via WhatsApp) – E-mail: prolocopitigliano@gmail.com

La foto è di Nicola Tisi