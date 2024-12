“Cabaret Yiddish”: Moni Ovadia inaugura la stagione teatrale

Table of Contents

Pitigliano (Grosseto). Prende il via sabato 14 dicembre la stagione teatrale del Comune di Pitigliano con lo spettacolo di Moni Ovadia “Cabaret Yiddish“, in programma alle 21 al teatro Salvini.

Anche quest’anno gli spettacoli della stagione teatrale saranno affiancati dall’iniziativa “Metti una sera a teatro”: nel foyer del teatro Salvini artisti locali esporranno le loro opere d’arte. In occasione dello spettacolo di Moni Ovadia esporrà Maurizio Dusio.

Lo spettacolo

“Cabaret Yiddish” è uno spettacolo fatto di storie, musica, canti, aneddoti e citazioni, nella geniale atmosfera da cabaret, per far conoscere al grande pubblico la lingua e la cultura Yiddish, quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, che rappresenta la condizione universale dell’Ebreo errante, il suo essere senza patria sempre e comunque. Uno spettacolo che “sa di steppe e di retrobotteghe, di strade e di sinagoghe“. Tutto questo è ciò che Moni Ovadia chiama “il suono dell’esilio, la musica della dispersione”: in una parola della diaspora.

Ad accompagnare Moni Ovadia sarà la musica dal vivo di un ensemble di bravissimi musicisti: Paolo Rocca al clarinetto; Michele Gazich al violino; Giovanna Famulari al violoncello; Nicu Nelutu Baicu alla fisarmonica; Mauro Pagiaro (suono).

Uno spettacolo di Corvino Produzioni.

La stagione teatrale è promossa dal Comune in collaborazione con il Centro culturale Fortezza Orsini, e il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. Il Comune ringrazia il panificio Celata e l’azienda vitivinicola Villa Corano che omaggeranno gli artisti delle compagnie teatrali con i loro prodotti.

Biglietti

Prevendita biglietti on line al link htttps//salvini.adarte.18tickets.it

Vendita nel foyer del Teatro Salvini Pitigliano da una settimana prima, il mercoledì (dalle 10.30 alle 12.30), venerdì (dalle 17.30 alle 19.30), il giorno prima dello spettacolo (dalle 17.30 alle 19.30), il giorno dello spettacolo (da un’ora prima dell’inizio).

Costi biglietti singoli: platea (settore A) intero 16 euro, ridotto 13 euro; galleria (settore B) intero 13 euro, ridotto 11 euro. Riduzioni per gli spettatori sotto i 25 anni e sopra i 65 anni di età

Per informazioni e prenotazioni: cell. 350.0382685