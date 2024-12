Il Natale sbarca in paese e nelle frazioni: il programma completo degli eventi

Manciano (Grosseto). Il Natale a Manciano si accende di gioia e festa grazie a un calendario ricchissimo di eventi pensati per tutte le età. Il Comune, con le Pro Loco e le associazioni del territorio, ha lavorato per offrire momenti di condivisione, musica, animazione e tradizioni che sapranno rendere le festività natalizie uniche e indimenticabili. Gli eventi sono tutti ad ingresso gratuito.

Il programma

Le celebrazioni iniziano mercoledì 11 dicembre con il concerto dell’associazione musicale culturale “Diego Chiti” a Le Stanze di Manciano alle 21, un primo appuntamento per immergersi nell’atmosfera delle feste.

Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, piazza della Rampa (Manciano) si trasforma in un centro di divertimento per i più piccoli e le loro famiglie con la Pro Loco di Manciano. Ogni pomeriggio, dalle 15 alle 20, ci saranno gonfiabili, un emozionante cinema in 4D e la suggestiva Casa di Babbo Natale in via Marsala, dove i bambini potranno lasciare le loro letterine nella cassetta postale e partecipare a laboratori creativi.

Contemporaneamente, sabato 14 e domenica 15 dicembre, Montemerano, con la sua Pro Loco, ospiterà i suoi tradizionali mercatini di Natale, perfetti per scoprire prodotti artigianali e regali speciali.

Mercoledì 18 dicembre, alle 16.30, alla biblioteca comunale “Antonio Morvidi” di Manciano, i più piccoli potranno vivere la magia delle letture natalizie, un appuntamento perfetto per chi ama le storie di Natale.

Giovedì 19 dicembre si torna alla musica con un nuovo concerto dell’associazione musicale culturale “Diego Chiti” alle 21 a Le Stanze di Manciano.

Il weekend successivo, venerdì 20 e sabato 21 dicembre, vedrà ancora protagonista piazza della Rampa, con la Pro Loco di Manciano che proporrà gonfiabili, cinema in 4D, la Casa di Babbo Natale, la cassetta per le letterine e i laboratori creativi, aperti ogni pomeriggio dalle 15 alle 20, mentre sabato 21 e domenica 22 dicembre tornano i mercatini di Natale con la Pro Loco a Montemerano.

Domenica 22 dicembre, sarà una giornata piena di allegria: a Manciano, in piazza Garibaldi, i bambini potranno divertirsi con il truccabimbi e accogliere l’arrivo di Babbo Natale in via Marsala. Non mancheranno stand gastronomici, sempre con la Pro Loco Manciano. A Marsiliana, con la Pro Loco locale e l’associazione Admo, dalle 14.30 ci sarà l’animazione per i bambini nel palazzetto della frazione. Alle 19 è in programma il concerto della Filarmonica Ponchielli, ancora nella chiesa di Marsiliana. Sempre domenica 22 dicembre, a Poggio Murella, con la Pro Loco si fa festa con l’evento di Telethon con i cuori di cioccolata, la mattina di fronte alla chiesa e il pomeriggio al Bar Centrale.

La vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, nel pomeriggio, Babbo Natale farà il suo arrivo nelle piazze di Saturnia e Montemerano, portando la magia delle feste direttamente ai più piccoli grazie alle Pro Loco locali, mentre alle 21, a Montemerano, sarà protagonista la musica della banda cittadina.

Il clima di festa continua giovedì 26 dicembre al palazzetto dello sport di Manciano, dove inizierà la rassegna “Il cuore del Natale con Cuoricina”, dedicata ai piccoli e alle famiglie. Alle 15.30 ci si potrà divertire con gli spettacoli di Gigi Saltimbanco e Pablo, organizzati da Cuoricina Animazione.

Venerdì 27 dicembre, alle 18, nella sala Bartolini di Saturnia, la presentazione del libro di Vittorio Piccini “10 e lode ai miei scolari”, e, a Le Stanze di Manciano, torna il concerto dell’associazione musicale culturale “Diego Chiti” alle 21, per un’altra serata all’insegna della musica natalizia.

Sabato 28 dicembre sono in programma altri appuntamenti: alle 15.30, al palazzetto dello Sport di Manciano, ci sarà un altro pomeriggio con “Il cuore del Natale”, con Gigi Saltimbanco e Soffio e le bolle di sapone, mentre alle 21, nella sala Bartolini di Saturnia, si terrà il concerto della Filarmonica “Ponchielli” e alle 21.30 la Tombolata a Poggio Murella al Bar Centrale con la Pro Loco.

Sempre per la rassegna “Il cuore del Natale”, al Palazzetto dello Sport di Manciano, dalle 15.30, domenica 29 e lunedì 30 dicembre sono in programma gli spettacoli con Gigi Saltimbanco e Cosetto Magia.

La notte di San Silvestro, martedì 31 dicembre, sarà animata dal concerto dell’associazione musicale culturale “Diego Chiti” in piazza della Rampa, per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. A Saturnia, intanto, inizieranno i festeggiamenti della Focarazza, la tradizionale celebrazione del fuoco, che si protrarrà fino al 6 gennaio, portando con sé calore e tradizione.

Il nuovo anno si apre con il concerto della Filarmonica Ponchielli giovedì 2 gennaio alle 21 nella Sala Bartolini di Saturnia.

Venerdì 3 gennaio, alle 21, sarà la volta dell’associazione musicale culturale “Diego Chiti”, che si esibirà all’oratorio di San Martino e alle 21.30 alle stanze della chiesa di Poggio Murella il torneo di panforte con la Pro Loco locale, mentre sabato 4 gennaio la banda di Montemerano terrà un concerto a Poggio Murella,

Domenica 5 gennaio a Marsiliana, al palazzetto, dalle 14.30, torna l’animazione per i piccoli con la Pro Loco della frazione e Admo e alle 15.30 a Poggio Murella, con la Pro loco, la Befana per i bambini in piazza della chiesa.

Infine, lunedì 6 gennaio, il palazzetto dello sport di Manciano ospiterà un nuovo pomeriggio di animazione con Gigi Saltimbanco e Balloon per bimbi, a partire dalle 15.30, per concludere le festività natalizie in allegria.

Al calendario si aggiungeranno presto altri eventi dedicati alla terza età.