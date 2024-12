Il Natale sbarca in paese: il programma completo delle iniziative per le festività

Pitigliano (Grosseto). Al via da domenica 8 dicembre, a Pitigliano, gli eventi delle festività natalizie con l’accensione delle luminarie e i canti sotto l’albero a cura dei Gospel Vibes, in piazza Garibaldi, alle 17, anticipati alle 16, dall’apertura della Casa di Babbo Natale, allestita dentro gli ex granai, dall’associazione Lo Schiaccianoci. E poi alle 18.30 il brindisi per gli auguri in piazza San Gregorio VII.

“Il cartellone delle festività natalizie è il frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e pro loco di Pitigliano – spiega Claudia Elmi, assessore comunale al turismo -, che ha coordinando anche il lavoro di tutte le altre associazioni coinvolte. Presentiamo anche quest’anno un programma che contribuirà a creare un’atmosfera calda e festosa per le vie e le piazze del nostro borgo, rendendo Pitigliano ancora più bella e accogliente per i residenti e per coloro che verranno a visitare il nostro paese. Diversi gli appuntamenti musicali in programma. Verrà riproposto il presepe vivente nei giorni del 26 dicembre, 30 dicembre e 3 gennaio. Saremo in piazza il 31 dicembre per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. Il 4 gennaio, inoltre, torna l’atteso appuntamento con ‘Winter Wine’, la kermesse invernale che vede protagonisti i vini del territorio con l’apertura delle cantine storiche e la degustazione guidata. Chiuderemo con le celebrazioni per la Befana. Ringrazio per il loro impegno tutte le associazioni e le realtà locali che, insieme al Comune e alla Pro loco, hanno collaborato al cartellone: Banca Tema, Lo Schiaccianoci, la Polisportiva San Rocco, Accademia Musicale, San Vincenzo de’ Paoli, Associazione Commercianti, Promo.Fi.Ter, la parrocchia di Pitigliano”

“Siamo felici di aprire i festeggiamenti natalizi con la musica gospel –aggiunge Diva Bianchini, presidente della pro loco –. Le potenti voci dei Gospel Vibes, Isabella Del Principe, Andrea Bonucci e Silvia Ciabattini, ci trasporteranno in una dimensione spirituale e gioiosa, con un repertorio che spazia dagli spirituals tradizionali, carichi di storia e significato, ai canti moderni, toccando alcuni classici del Natale. I cantanti saranno accompagnati dal pianista Alessio Buccella”.

Il programma

Ecco il programma nel dettaglio:

l’8 dicembre, alle 16, apertura della casa di Babbo Natale; alle 17 canti sotto l’albero con il Gospel Vibes e accensione delle luminarie; alle 18.30 brindisi per gli auguri in piazza San Gregorio VII;

il 14 dicembre, alle 16, nella sala Petruccioli, presentazione del libro “La fata santa. Un’insolita storia di pazzia” di Luigi Bisconti. In piazza San Gregorio, alle 17, maxisfratto e i giochi per bambini. Alle 21 Cabaret Yiddish, spettacolo della stagione teatrale con Moni Ovadia al Teatro Salvini;

il 15 dicembre, alle 16, al Teatro Salvini, “C’era una volta Babbo Natale”, spettacolo per famiglie;

il 21 dicembre “Natale in Musica”, iniziative a cura dell’accademia musicale Città di Pitigliano: si comincia alle 16.30 con l’animazione musicale alla “Casa di Babbo Natale” e alle 17.30 il concerto di Natale in cattedrale. Sempre il 21 dicembre, alle 21, la serata musicale in piazza Garibaldi con il gruppo I Signori della Corte;

il 25 dicembre, alle 17.30, in piazza della Repubblica, musica dal vivo con il gruppo The Clover;

il 26 dicembre, alle 16, nel centro storico si terrà la rappresentazione del presepe vivente;

il 28 dicembre, alle 21, in piazza Garibaldi, serata musicale con Graziano Poggetti;

il 29 dicembre, alle 16, alla Casa di Babbo Natale, il Gran Teatro dei Burattini, “Pulcinella e la magia del Natale”;

il 30 dicembre, alle 16, nel centro storico, rappresentazione del presepe vivente;

il 31 dicembre, alle 23.30, festa di Capodanno con Sky light animazione e dj Kikko, in piazza della Repubblica;

il 2 gennaio, alle 16, nell’auditorium di Banca Tema, rassegna delle Befane delle colline e della montagna;

il 3 gennaio, alle 16, nel centro storico la rappresentazione del presepe vivente;

il 4 gennaio, alle 18, “Winter Wine, il vino d’inverno”, degustazione dei vini e visita alle cantine del centro storico;

il 5 gennaio, alle 18.30, incontro in piazza Garibaldi e partenza delle tradizionali “Befane”;

il 6 gennaio, alle 16, arriva la befana alla Casa di Babbo Natale e alle 17.30, al Teatro Salvini, il concerto della banda “G. Verdi”.

Le celebrazioni religiose

24 dicembre, a mezzanotte Santa Messa solenne in Cattedrale. Il 25 dicembre, alle 17, Santa Messa solenne in Cattedrale. Il 31 dicembre, alle 17, Santa Messa solenne e canto del Te Deum in Cattedrale.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio la mostra dei presepi in Cattedrale.