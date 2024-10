“Heart”: in paese arriva la mostra solidale per aiutare le iniziative di Amici di Zanzibar

Pitigliano (Grosseto). Una mostra per conoscere e raccontare le iniziative di Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo.

In occasione dell’iniziativa “L’eredità di un Maestro“, la due giorni dedicata ad Alberto Manzi, nella sala Petruccioli di Pitigliano, sabato 2 e domenica 3 novembre saranno esposte le fotografie di Graziano Perotti, fotoreporter e inviato del magazine TravelGlobe.

“Siamo molto felici – commenta Rosanna Rondelli, presidente dell’associazione Amici di Zanzibar e del mondo – di poter esporre gli scatti di Perotti. Attraverso ‘Heart’ i visitatori potranno vedere con i loro occhi l’importanza della solidarietà e quanto la nostra realtà si impegni nella gestione del nido e della materna e nel fornire un aiuto ai bambini diversamente abili. Sarà un’occasione per conoscerci, per avvicinarsi all’isola di Zanzibar e per continuare a raccogliere fondi volti al sostegno dell’area e dei suoi servizi”.

Durante la due giorni sarà presente uno spazio espositivo di Amici di Zanzibar e del mondo con vari articoli per la casa e doni natalizi. I visitatori potranno inoltre fare una donazione all’associazione per sostenere l’acquisto di protesi per i bambini sordomuti e per permettere ai giovani studenti con disabilità motorie cognitive di poter raggiungere tutti i giorni la scuola di Kumba Urembo.

“Sarà possibile inoltre – conclude Rosanna Rondelli – conoscere le testimonianze di chi ha visto direttamente ciò che facciamo nell’isola di Zanzibar, come Fabiana Stefani e la ‘nostra’ Cinzia Cappellini”.