Cibo, musica, laboratori per i bambini e tanti altri eventi: torna la Festa delle Streghe

Montemerano (Grosseto). La Festa delle Streghe trasforma ogni anno uno dei borghi più belli d’Italia in un mondo magico e pieno di sorprese.

A Montemerano, frazione del Comune di Manciano, venerdì primo e sabato 2 novembre, la Pro Loco cittadina presenta la 13esima edizione dell’evento con tanti appuntamenti, proposte enogastronomiche, musica, spettacoli e laboratori per i più piccoli. L’evento è ad ingresso gratuito.

Il cibo sarà uno dei protagonisti principali della due giorni: piatti tipici, birra e vino, il tutto proposto da cinque “antri” posizionati nel centro storico, Dahut, Merlino, Marinette, Ecate e Heget. Per consumare servono i gettoni che si possono acquistare alle 4 casse interne al circuito. Chiaramente sono gradite le maschere, travestimenti ispirati al mood della festa, quindi streghe, stregoni, fantasmi e così via.

Il programma

In entrambi i giorni, l’apertura degli antri sarà alle 19, mentre dalle 19.30 inizieranno gli spettacoli itineranti per le vie del borgo con “Bricco e le sue magie”, la compagnia Syn Circus e la compagnia artistica Mantica. Alle 21, invece, spazio alla musica dal vivo: venerdì saranno ospiti della festa Acoustic Age, The Jumble, Samar, Daniele Botti e dj Kikko, mentre sabato il palco sarà affidato a Malocchio e Same, La Cricca, Astrobrothers Band, Marco Mazzuoli e a chiudere dj Kikko. In entrambi i giorni, dalle 15, in piazza del Castello, spazio ai più piccoli con i laboratori di circo e di costumi horror. La due giorni si concluderà con la tradizionale Danza delle Streghe in via Italia.

Per arrivare a Montemerano la Pro Loco ha organizzato un servizio navetta che partirà da Manciano e da Saturnia: i biglietti sono in vendita, da Pivù, in piazza Garibaldi a Manciano, e da Barakka, in piazza Vittorio Veneto a Saturnia. Il costo della corsa, andata e ritorno, è 8 euro (per i piccoli sotto i 10 anni è gratis): i ticket devono essere acquistati prima della due giorni. Tutte le informazioni sono sul sito www.festadellestreghe.it.

«Invitiamo tutti a partecipare, l’ingresso alla festa è gratuito – dichiara l’assessore al turismo, Andrea Caccialupi –. L’evento è una tradizione per Montemerano, ma anche per tutto il territorio mancianese e non solo. Un appuntamento fisso atteso da grandi e piccoli capace di richiamare tanti turisti nelle nostre zone in periodi di bassa stagione. Ringrazio a nome dell’amministrazione comunale la Pro Loco di Montemerano per l’impegno e la passione con cui organizza la festa e auguro a tutti buon divertimento».