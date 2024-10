“I libri nei borghi”: letteratura, visita guidata e degustazione gratuite al castello

Manciano (Grosseto). “I libri nei borghi” è ospite al castello Corsini di Marsiliana.

Sabato 19 ottobre la rassegna, diretta dallo scrittore di origini mancianesi Carlo Legaluppi e promossa dal Comune di Manciano, arriva in una delle location più belle del territorio.

Per l’occasione. oltre all’incontro con le scrittrici Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, autrici del romanzo “Nessun perdono” (Guanda), sono in programma una visita guidata al museo della tenuta e una degustazione di prodotti dell’azienda e del Caseificio di Manciano. L’evento è ad ingresso gratuito.

Alle 17 è prevista la visita, alle 18 Carlo Legaluppi, insieme a Francesca Lotti della biblioteca “Morvidi” di Manciano, intervisteranno le due autrici. Nell’occasione sono previste le letture a cura dell’attrice Laura Ormezzano e la musica della violinista Cristina Niccolai. Subito dopo, spazio all’enogastronomia con la degustazione offerta delle due aziende locali.

«Ringrazio a nome dell’amministrazione i proprietari del castello Corsini per questa splendida occasione di accedere alla tenuta e conoscerla meglio – spiega il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolini –: quell’edificio è il simbolo di Marsiliana ed è la nostra cartolina di benvenuto per i turisti che arrivano dal mare. Oltre alla location, Carlo Legaluppi, che ringrazio, ci accompagnerà alla scoperta di un romanzo molto bello, frutto della fantasia di Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti. Voglio ringraziare anche Francesca Lotti della nostra biblioteca, che affiancherà il direttore artistico nell’intervista alle autrici, l’attrice Ormezzano e la violinista Niccolai, che allieteranno la serata».

Le autrici

Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti sono una collaudata coppia creativa. Da anni collaborano nella scrittura per la radio, la pubblicità, le riviste e la televisione. Lavorano come sceneggiatrici per Rai e Mediaset, sperimentando generi diversi. Curano la sceneggiatura di serie e film noir come “Carabinieri” e “L’oro di Scampia”. Lavorano come editor di fiction tv e tengono corsi di scrittura creativa. Nel 2013 fondano Ewwa (European writing women association), un’associazione di donne che opera nel mondo della scrittura. Nessun perdono è il loro primo romanzo noir pubblicato da Guanda.

