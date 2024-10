“Briganti!”: un incontro per parlare di Domenico Tiburzi e dintorni

Table of Contents

Manciano (Grosseto). Un nuovo appuntamento con “Le voci della storia” 2024, la rassegna del Comune di Manciano di storia, arte, archeologia, quest’anno intitolata “Un paese, mille paesi (o quasi)”.

A Marsiliana, nella sala parrocchiale, sabato 12 ottobre alle 17.00, è in programma una conversazione con Giuseppe Bellucci dal titolo “Briganti! Domenico Tiburzi e dintorni”.

Giuseppe Bellucci

Giuseppe Bellucci è nato a Blera (Viterbo) nel 1950. Ufficiale superiore dell’Arma dei Carabinieri in pensione, è Cavaliere al merito della Repubblica. Collabora con giornali on line e riviste periodiche con articoli e illustrazioni. Pittore e disegnatore autodidatta, ha allestito mostre e conseguito premi.

Tra le sue passioni merita un posto privilegiato la cultura dell’ottava rima, scritta e cantata: ha pubblicato tra l’altro la raccolta sulla storia del brigantaggio in ottava rima, “Da Cellere a Capalbio. Fatti e misfatti del brigante Domenico Tiburzi” (ArcheoAres 2017).

L’interesse per il brigantaggio nella Maremma tosco-laziale sfocia anche in una nutrita serie di pubblicazioni sull’argomento, tra cui l’importante riedizione annotata di “Nel regno di Tiburzi ” di Adolfo Rossi (Archeoares 2018).

“Le voci della storia”

“Le voci della storia” è la rassegna culturale ideata nel 2019 da Massimo Cardosa, direttore del Museo diffuso della comunità mancianese.

Realizzata in collaborazione con la biblioteca comunale “Antonio Morvidi” di Manciano, con gli interventi del Teatro Studio Grosseto e con il supporto del circolo Arci di Manciano, la rassegna anche quest’anno ha portato in tutti i centri del comune di Manciano, da San Martino sul Fiora a Marsiliana, conferenze, spettacoli, presentazioni di libri a tema storico, archeologico, artistico, per una divulgazione culturale sempre più ampia e diffusa.