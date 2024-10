Paride Pascucci: il pittore maremmano al centro di un incontro in biblioteca

Montemerano (Grosseto). “Sono due i pittori maremmani di livello nazionale a cavallo tra Ottocento e Novecento, Paride Pascucci di Manciano e Memo Vagaggini di Santa Fiora. Ma mentre il secondo ha avuto il suo riconoscimento, Pascucci è rimasto nell’ombra”: a dichiararlo è lo storico dell’arte Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

E per un motivo molto semplice: non è stato mai stato fatto un vero catalogo delle sue opere.

Per rimediare a questa mancanza, da anni Mauro Papa – insieme al Comune di Manciano e al Polo Aldi di Saturnia, dove fino al 3 novembre è aperta la mostra “Paride Pascucci. Volti e storie della Maremma”, inaugurata nel settantesimo anniversario della morte – sta portando avanti un lavoro di recupero dei quadri del pittore maremmano nelle collezioni private e di catalogazione da inserire sul web.

Di questo lavoro arrivato al secondo step, dopo la pausa determinata dal Covid, parlerà sabato 5 ottobre, alle 18, all’Accademia del libro di Montemerano, alla biblioteca comunale di storia dell’arte. Un assaggio di questa catalogazione in rete su internet la si può già vedere nella biblioteca d’arte a Le Clarisse, dove, grazie allo schermo touch screen, si possono ammirare sette opere, esplorandole nei dettagli.

“Negli ultimi anni il suo nome è ricominciato a circolare – continua Mauro Papa –. Alcune sue opere erano state inserite nel 2014 in una mostra sui pittori dell’Ottocento italiano alla Galleria di arte moderna di Roma, un’esposizione che aveva avuto molta risonanza. C’era stata anche una mostra itinerante a Bologna…”.

E poi, finalmente, è iniziato il lavoro di catalogazione, indispensabile per una valutazione critica complessiva dell’artista. A questo proposito, Mauro Papa invita nuovamente i collezionisti a fornire materiali utili per catalogare dipinti editi o inediti.

Sull’oblio di Pascucci aveva pesato anche un errore di valutazione della sua arte. “È stato a lungo considerato l’ultimo dei Macchiaioli – dichiara Mauro Papa –, casomai era stato il primo di una nuova scuola. La sua è una pittura verista, lontana dal paesaggismo. Su di lui ha influito Corot, uno dei massimi rappresentanti del realismo francese. È stato soprattutto il critico d’arte Enrico Crispolti, riconoscendogli l’identità di artista completo in occasione di una mostra al Cassero di Grosseto nel 1987, a mettere in evidenza il realismo crudo della sua pittura, molto legata al territorio e ai suoi abitanti

Pascucci è stato un solitario e, nonostante gli studi all’Accademia di Siena e incarichi altrove, finito il lavoro tornava sempre a Manciano. I suoi contadini, le sfogliatrici di granoturco, i ciabattini, gli interni oscuri delle cucine mancianesi sono i suoi soggetti.

Con la fatica quotidiana del lavoro nei campi, con le scene familiari drammatiche per la morte per malaria, come il suo premiato ‘Eroi di Maremma’, con le veglie e le feste religiose, è stato un testimone della storia sociale della Maremma. Da questo punto di vista il suo è uno sguardo lungo sul Novecento”.