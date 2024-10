“Leonardo in Fortezza. Le macchine del Genio a Pitigliano”: prorogata la mostra

Pitigliano (Grosseto). È stata prorogata fino al 17 ottobre la mostra evento “Leonardo in Fortezza“, inaugurata lo scorso 15 giugno a Pitigliano.

La mostra

In esposizione, nei locali degli ex granai, oltre 50 modelli di macchine fedelmente riprodotte seguendo i Codici di Leonardo da Vinci, grazie allo studio e al lavoro degli artigiani fiorentini della famiglia Niccolai. Ci sono quindi ancora due week end a disposizione per ammirare alcune delle più famose invenzioni del genio fiorentino: dall’antenato dell’elicottero all’aliante, il paracadute, il carrello semovente da usare come apparato scenico, considerato l’antenato dell’automobile; il girarrosto a vapore, una macchina da cucina che sfiora la perfezione della cottura; lo studio degli ingranaggi; il dispositivo per respingere le scale nemiche in difesa delle mura; la vite d’Archimede, la dimostrazione dell’impossibilità del moto perpetuo e molto altro ancora.

L’evento espositivo è curato dal Museo Le Macchine di Leonardo da Vinci di Firenze e organizzata da Genius loci srl con il patrocinio del Comune di Pitigliano.

“La mostra è stata un successo – sottolinea Irene Lauretti, assessore comunale alla cultura –, così gli organizzatori, per andare incontro alle numerose richieste, hanno proposto al Comune una proroga che accettiamo ben volentieri, in modo da poter organizzare visite guidate per le scuole durante la settimana e di tenere la mostra aperta al pubblico per i prossimi fine settimana.”

Ecco il programma di apertura nel mese di ottobre:

dal 5 al 6 ottobre apertura al pubblico con orario dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 20;

dal 7 all’ 11 ottobre ancora visite guidate su appuntamento riservate alle scuole;

dal 12 al 13 ottobre apertura al pubblico con orario dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 20;

dal 14 al 17 ottobre visite guidate su appuntamento riservate alle scuole.

Biglietto: adulti 7 euro; ragazzi dai 6 ai 12 anni 5 euro; bambini da 0 a 5 anni ingresso gratuito.

Biglietto ridotto per gruppi da 10 a 25 persone 5 euro a persona.

Informazioni: www.leonardoapitigliano.it