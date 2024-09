“La forma del ghiaccio”: Linda Tugnoli presenta il suo romanzo

Manciano (Grosseto). Torna la rassegna letteraria “I libri nei Borghi“, promossa dall’amministrazione comunale di Manciano e curata da Carlo Legaluppi, scrittore di origini mancianesi, che ha delineato il calendario.

L’appuntamento è sabato 21 settembre alle 18 alla biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, con la presentazione del romanzo “La forma del ghiaccio“, scritto da Linda Tugnoli e pubblicato dalla casa editrice Nord: l’intervista all’autrice sarà seguita da letture a cura dell’attore Alessio Tiribocchi. L’ingresso è gratuito.

La scrittrice protagonista dell’incontro, Linda Tugnoli, divide la sua vita tra la carriera a Roma da autrice e regista di documentari, in gran parte per la Rai, e l’ambiente della campagna sabina. Già autrice dei due romanzi “L’ordine delle cose” e “Le colpe degli altri”, dedicati alle indagini del giardiniere Guido, presenta ora una nuova inchiesta della serie: “La forma del ghiaccio” pubblicato dalla casa editrice Nord.

Il romanzo

Un romanzo che parte dal ritrovamento tra i ghiacci dei resti mummificati di un uomo, identificato poi come un ricco industriale di Torino scomparso più di cinquant’anni prima durante un safari in Africa. E qui interviene il giardiniere Guido che, casualmente, si ritrova fra le mani un magnifico orologio, quasi sicuramente appartenuto a quell’uomo stravagante la cui morte è tuttora avvolta nel mistero. Da onesto valligiano, Guido va a Torino per restituirlo alla figlia del defunto, Leila, un’educatissima e affabile anziana signora, esperta di piante da appartamento, decisissima a non volere indietro il prezioso oggetto e a congedare al più presto quel giardiniere di provincia.

Il modo migliore per alimentare l’ossessione di Guido che, nonostante le proteste dell’amico Osvaldo, per proseguire le sue indagini decide di fare qualcosa che ha sempre odiato fare: lasciare per qualche giorno la sua casa in Valle e mettersi in viaggio. La destinazione è la provincia di Pisa, dove negli anni ’30 sorgevano gli studi di Pisorno, fiore all’occhiello dell’industria cinematografica fascista. E lì, Guido comincerà a ricostruire la storia di un amore sbagliato, di una fuga segreta, di uno scandalo, forse di un omicidio.

Per informazioni: biblioteca@comune.manciano.gr.it