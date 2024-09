Torna la Festa delle Cantine: tre giorni di eventi in paese

Manciano (Grosseto). Torna a Manciano l’evento dedicato al vino e all’enogastronomia locale: da venerdì 6 a domenica 8 settembre a rallegrare il borgo c’è la 28esima edizione della Festa delle cantine organizzata dalla Pro Loco di Manciano con il contributo del Comune.

Le serate della tre giorni vedranno l’apertura delle cantine del centro storico, che offriranno vino e prodotti tipici della zona, come i ciaffagnoni, panino con la porchetta, schiaccette fritte con i salumi, panini con mortadella, salsiccia e mazzafegato, acqua cotta e cinghiale in umido, cannelloni e fritti vari.

Ma non solo: il programma prevede sfilate a cavallo, artisti di strada, spettacoli di giocoleria, musica, giochi in legno e molto altro ancora. Ad accompagnare la tre giorni ci saranno anche la mostra delle opere di Giovanni Valle alle Stanze (via Cavour, 6) e sabato 7 e domenica 8 settembre anche il mercatino dell’artigianato in via Marsala.

«Abbiamo lavorato tanto come Comune affinché questo evento venisse organizzato anche quest’anno – spiegano dall’amministrazione comunale – e siamo veramente orgogliosi di aver raggiunto l’obiettivo. Il nostro ringraziamento va alla comunità mancianese che si sta impegnando moltissimo per rendere sempre attrattivo il nostro Comune».

Il programma

Ed ecco il programma completo della tre giorni. Si inizia venerdì 6 settembre con l’apertura della mostra di Valle alle 10 e alle 19 quella delle cantine nel centro storico con spettacoli itineranti. Alle 22.30 è in programma la fiaccolata a cavallo che partirà da via Martiri della libertà.

Sabato 7 settembre, oltre alla mostra, dalle 10 a mezzanotte ci sarà il mercatino dell’artigianato in via Marsala. Dalle 16.30 sarà possibile divertirsi con i giochi in legno in piazza della Rampa e dalle 19 riapriranno le cantine e inizieranno gli spettacoli di strada.

Domenica 8 settembre, ultimo giorno della festa, torneranno la mostra e i mercatini, alle 11 sarà celebrata la Santa messa del Santissimo Crocifisso nella chiesa Santissima Annunziata. Alle 19 l’apertura delle cantine e dalle 23 in piazza della Chiesa la festa finale con djset.

Ogni cantina tutte le sere offrirà inoltre degli intrattenimenti musicali differenti.

La Festa si svolge nel centro storico di Manciano ed è ad ingresso gratuito.

Per parcheggiare sono a disposizione: il piazzale dell’Isis Zuccarelli (intersezione tra via Campolmi e via Armando Diaz), il parco Giuseppe Mazzini, il piazzale dell’area sgambamento cani (accesso da via Campolmi, di fronte al presidio Aldi Mai), il parcheggio del cimitero comunale (via Martiri della Libertà) e il parcheggio Largo d’Antona.