“Paesaggi emersi”: le opere di Giovanni Valle in mostra

Manciano (Grosseto). I “Paesaggi emersi” di Giovanni Valle saranno i protagonisti della mostra a lui dedicata durante la tradizionale Festa delle cantine a Manciano.

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre, la Pro Loco di Manciano, in collaborazione con il Comune di Manciano, presenta alle Stanze, in via Cavour, l’esposizione personale del pittore con la presentazione di Luciana Anzalone Ariemma.

Gli spettatori saranno immersi nei panorami estesi e i colori vibranti dell’artista, osservando l’evoluzione dei dettagli che si fanno sempre più rarefatti e intimi. Come diceva Valle: “È riuscito quel quadro in cui non puoi toccare più nulla perché tutto si regge ed è in armonia”.

La mostra sarà aperta nei tre giorni in via Cavour 6, a Manciano, dalle 10 alle 12.30 e dalle 19 alle 22, con entrata gratuita.