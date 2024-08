Musica, cibo e cultura: torna la Festa di fine estate

Sorano (Grosseto). San Giovanni delle Contee si trova nel comune di Sorano, al confine con la provincia di Viterbo, ed è famoso per tre cose: gente allegra, cibo buono e una comunità di cittadini molto accogliente. È soprattutto con tanta allegria in pancia che gli abitanti hanno organizzato una nuova edizione della Festa di fine estate, che coincide con i festeggiamenti popolari in onore della Maria Santissima Addolorata.

La festa prende il via giovedì 29 agosto per poi chiudere il primo atto domenica primo settembre, quindi riprenderà venerdì 6 settembre e si concluderà domenica 8 settembre. In questi 7 giorni di festa gli organizzatori (Comitato Festeggiamenti popolari) in collaborazione con tanti volontari del paese hanno pensato proprio a tutto.

Tanta musica

Si parte giovedì 29 agosto con il concerto, alle 21.30, dei Misticanti popolari (canti, danze e incanti di una volta).

Venerdì 30 agosto, alle 22, sul palco di piazza del Mercato saliranno i “Loschi individui” (Max Pezzali e 883 tribute band), chiuderà la serata Alessandro Costa Dj.

Sabato 31 agosto la serata sarà aperta da Alberto Rocchetti e Doppio Senso (Vasco Cover Band), a seguire “The Wave night” con dj Spadaccia Vs T4Z. Un approfondimento merita proprio T4Z, all’anagrafe Edoardo Campanile. Edoardo è un giovane di San Giovanni delle Contee, che nella musica è riuscito a trovare lo sfogo della sua arte. Ha iniziato a scrivere canzoni verso i 12/13 anni e ha pubblicato nel 2022 a 21 anni. Su Spotify sono presenti le sue tracce, a partire dai suoi singoli “Grandine”, “Angelo custode” e “Yuki”. Le prime etichette discografiche si sono avvicinate e adesso ha molti progetti da sviluppare. Per lui esibirsi a San Giovanni sarà una grande emozione.

Domenica primo settembre concluderanno il primo weekend Claudio e Luana con una serata danzante.

Il secondo atto della festa si aprirà venerdì 6 settembre, concerto alle 22 con gli Scirockati, sabato 7 settembre Cazy 90’s (il party anni ’90 più pazzo che ci sia) e domenica 8 settembre “I nuovi orizzonti”.

Spazio bambini

Domenica primo settembre è in programma “Cicciaalsugo Power Party”, in programma alle 17.

Ottimo cibo

Per tutte le sere della festa sarà aperto lo stand gastronomico, che offre piatti della tradizione toscana e alcune ricette tipiche del luogo. Lo spazio è al coperto e non è prevista alcuna prenotazione.

Cultura, tradizioni e mercatini

Da venerdì 30 fino a domenica 1 settembre lungo le vie del centro sarà allestito il mercatino “Tradizioni, riciclo e fantasia”.

Sabato 31 agosto, alle 18, saranno celebrati i vespri e domenica primo settembre, alle 10, le musiche della banda “Giuseppe Verdi” di Sorano invaderanno le vie e risveglieranno il paese. Spazio anche a una originale degustazione di vini, sabato 7 settembre è in programma “Indovina che bevi,” una degustazione alla cieca molto interessante.

Tradizionali sono, infine, le due tombolate: quella di domenica primo settembre, alle 19.30 ,è di 2mila euro e quella di domenica 8 settembre è di 1500 euro.