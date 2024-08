Archeo-trekking gratuito, laboratori per bambini e concerto: tornano le “Giornate degli Etruschi”

Pitigliano (Grosseto). Domenica 25 agosto Pitigliano partecipa per l’ottavo anno consecutivo alla “Giornata degli Etruschi” con una serie di iniziative, tutte con ingresso gratuito.

Il programma

Si comincia la mattina, dalle 10 alle 12.30, al Museo civico archeologico all’aperto “Alberto Manzi”, lungo la strada del Pantano 25, con il laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo “Nella bottega di Cusnai la ceramista”, a cura della pro loco di Pitigliano. Durante il laboratorio, i bambini sperimenteranno la lavorazione della ceramica con la tecnica detta “del colombino”, in uso durante il periodo villanoviano (IX – VIII sec. a. C.), e la successiva decorazione del manufatto a incisione e a impressione.

A partire dalle 15.30, ispirandosi al tema scelto quest’anno per le celebrazioni delle Giornate europee del patrimonio 2024 (European Heritage Days), viene proposto un percorso di archeo-trekking di circa 5 chilometri, di media difficoltà, che si articola lungo gli antichi sentieri etruschi, i quali in parte interessano alcune tagliate viarie presenti nel territorio e in parte le vie del centro storico di Pitigliano.

Il ritrovo è al Museo civico archeologico della civiltà etrusca “E. Pellegrini”, in piazza Fortezza Orsini 59/C. Dopo la visita delle collezioni museali esposte, si procederà fino a raggiungere l’area archeologica di San Giovanni Nepomuceno, all’interno del Museo archeologico all’aperto “A. Manzi”, nell’ottica del “museo diffuso”, offrendo l’occasione di riscoprire ed ammirare i resti etruschi nella zona cosiddetta “dei tufi” attraverso angoli di territorio, interessanti anche dal punto di vista naturalistico e storico-culturale.

Alla fine dell’escursione, dalle 18 alle 19, si terrà un concerto all’aperto alla necropoli di San Giovanni Nepomuceno, presso il museo all’aperto “Alberto Manzi”, a cura dell’Accademia musicale Città di Pitigliano.

“La ‘Giornata degli Etruschi’ – spiega Irene Lauretti, assessore alla cultura del Comune di Pitigliano – è l’occasione per restituire una centralità alla storia etrusca del nostro territorio. Per questo, da 8 edizioni aderiamo con entusiasmo e impegno attraverso l’organizzazione delle iniziative e la loro promozione. Quest’anno, tra l’altro, si celebrano due ricorrenze importanti: i 20 anni dall’istituzione del Museo all’aperto ‘Alberto Manzi’ e il centenario dalla nascita del suo ideatore. Ci è sembrato importante onorare questa doppia ricorrenza con un concerto finale che chiuderà in bellezza l’archeo-trekking della ‘Giornata degli Etruschi'”.

La “Giornata degli Etruschi” è promossa dal Consiglio regionale della Toscana. Le iniziative sul territorio sono state organizzate dal Comune in collaborazione con la pro loco l’Orso e i Musei civici di Pitigliano.

Per il laboratorio del mattino è obbligatoria la prenotazione. Per l’archeotrekking è gradita la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: Museo civico archeologico, tel. 0564.614067; Pro Loco di Pitigliano, cell. 329.1314010 (anche tramite WhatsApp); e-mail museo@comune.pitigliano.gr.it o prolocopitigliano@gmail.com.