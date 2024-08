“Camminando per un nuovo Umanesimo”: incontro in biblioteca

Montemerano (Grosseto). C’è un nuovo modo di rapportarsi con il territorio? Di riconnettersi con la natura, la bellezza, l’armonia, i silenzi? Recuperare un rapporto con la spiritualità e il re-incanto del mondo?

È quanto si chiede Paolo Piacentini, camminatore da sempre, ideatore e promotore della Giornata nazionale del camminare, fondatore e presidente onorario di Federtrek, ed ex-consigliere per i Cammini del Mibact, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sabato 17 agosto, alle 21, all’Accademia del libro-Biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, presenterà il suo ultimo libro, “Passo dopo passo. La cura del sé, dell’altro, del territorio” (Pacini editore), e dialogherà con Enrico Mele e Luisella Meozzi, giornalista ambientale e progettista.

“Il libro nasce dall’esperienza di una vita dedicata al camminare, ma la forza interiore che mi ha fatto scattare la molla per dedicare un libro a un pensiero così ampio è stata la pandemia – dichiara Paolo Piacentini -. In quel periodo, fin dall’inizio, ho scritto molto su quanto sarebbe stato importante non perdere l’occasione per cambiare dentro e fuori di noi, per ribaltare il tavolo di un modello socio-economico giunto al capolinea”.

L’autore accompagna il lettore a ritrovare, a contatto con il paesaggio, il senso più profondo della propria esistenza. E attraverso il pensiero di Vandana Shiva, di Vito Mancuso e del maestro zen Pino Soden Palumbo, a superare i limiti dell’attuale concezione antropocentrica, e ritrovare un nuovo umanesimo in cui ogni essere vivente è legato indissolubilmente all’altro.

Sentieri e pensieri su Davide Lazzaretti

Domenica 18 agosto, in occasione del 146° anniversario della morte di Davide Lazzaretti, è possibile partecipare all’escursione guidata da Paolo Piacentini al Monte Labro e visitare il paese di Roccalbegna.

Appuntamento alle 8.30 al bar Il Glicine a Montemerano oppure alle 9.30 al parcheggio del Monte Labro. Per informazioni e prenotazioni: e-mail accademiadellibro@gmail.com, tel 3488122727.