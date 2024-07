“Uniti”: le opere di Van Pip in mostra

Grosseto. “Uniti”: è questo il titolo della mostra personale di pittura che Van Pip, al secolo Enrico Chichi, organizza nei locali, messi gentilmente a disposizione, dell’associazione culturale Caffè Minerva, in via Vittorio Veneto a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo.

La mostra

La mostra sarà visitabile, ad ingresso gratuito, dal 2 al 4 agosto e dal 9 all’11 agosto, dalle 17 alle 19.30. L’inaugurazione è in programma il 2 agosto, alle 18.

Si tratta di dipinti su tela con tecnica mista (acrilico(acquerello), raffiguranti scorci e paesaggi di due borghi con una configurazione geografica simile: Grotte di Castro e Pitigliano.