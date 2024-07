“Etruschi al tramonto”: un incontro per parlare degli scavi di Rofalco

Montemerano (Grosseto). Un’occasione unica per conoscere nel nostro territorio un sito durante gli scavi archeologici.

Sabato 27 luglio, alle 18, all’Accademia del libro di Montemerano, l’archeologo Orlando Cerasuolo – del MiC Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – parlerà degli scavi di Rofalco, una piccola, ma ben conservata fortezza tardo etrusca, localizzata nella parte orientale del territorio di Vulci.

Il sito è immerso nella fitta e suggestiva Selva del Lamone, oggi riserva naturale regionale nel comune di Farnese (Viterbo). Rofalco controllava la via naturale di collegamento tra Vulci e Volsinii. Gli Etruschi di Vulci temevano l’espansionismo di Roma e pensarono che fosse necessario fortificare le loro città. Nello stesso periodo in cui fu costruita Rofalco, furono fortificate anche Vulci, la vicina Ghiaccioforte e probabilmente la stessa Castro (Statonia).

La cinta muraria – un milione di blocchetti di pietra legati a secco – venne costruita nella seconda metà del IV secolo a.C., probabilmente appena dopo la sconfitta del 351 a.C. della Lega etrusca da parte dei Romani. Rofalco rappresentava quindi un centro strategico con funzioni militari, ma anche un insediamento fondamentale per la raccolta dei prodotti agricoli dell’area della valle dell’Olpeta. Durante gli oltre venti anni di scavi finora effettuati, studenti e volontari di tutto il mondo hanno portato alla luce molte evidenze relative alla struttura del sito, la cronologia, la cultura materiale e la vita quotidiana. In particolare, le imponenti tracce di incendi e distruzione descrivono in maniera chiara la conquista romana avvenuta nel primo quarto del III secolo a.C., cioè poco prima del trionfo sui Volsiniesi e i Vulcenti celebrato da Tiberio Coruncanio il primo febbraio del 280 a.C.

Dialogherà con Orlando Cerasuolo l’archeologo Massimo Cardosa.

Per chi è interessato a visitare gli scavi, domenica 28 luglio è prevista una visita guidata, in collaborazione con la riserva naturale Selva del Lamone. Il ritrovo è alle ore 8.30 in piazza del Comune a Farnese.