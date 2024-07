“L’Intelligenza Artificiale tra etica e algoritmi”: incontro in biblioteca

Montemerano (Grosseto). Sabato 13 luglio, alle 18, l’Accademia del Libro presenta alla biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, “

un incontro con il filosofo Massimo Adinolfi, docente di filosofia teoretica all’Università Federico II di Napoli, in dialogo con Donatella Borghesi, giornalista, e Giulio Detti, ingegnere informatico.

L’incontro

Già nel lontano 1966 il software Ibm Deep Blue batté a scacchi il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov. Cos’è cambiato da allora? Il settore si è completamente rivoluzionato dopo la nascita dell’Intelligenza Artificiale generativa. È quest’ultimo aggettivo, generativa, a fare la differenza: se in un videogioco di ruolo offline degli anni ’90 o 2000 le reazioni erano dipendenti anche dalle azioni dei giocatori, oggi questi sistemi possono produrre testo e traduzioni, musica, immagini, video, formulare diagnosi, interagire con l’utente imitando uno psicologo o addirittura interpretare un avatar del partner ideale. L’AI generativa ha dunque dimostrato che le macchine sono in grado di imitare i processi creativi tipici dell’essere umano: ChatGpt può produrre riassunti, poesie e, con un po’ di sforzo computazionale, anche un libro di fantascienza. Tramite il sintetizzatore vocale di Pi, l’intelligenza artificiale “empatica” sembra quasi di conversare con un’amica intima la quale, tra le altre cose, pare essere particolarmente attenta anche alle nostre fragilità emotive.

Adesso, oltre agli indubbi vantaggi dell’AI, se ne stanno valutando tutti i rischi, dal plagio all’omologazione culturale dettata dagli algoritmi.

“È il ‘come’ si utilizza la macchina che diventa il punto decisivo, anche rispetto alle possibili conseguenze giuridiche ed etiche”, dice il professor Massimo Adinolfi, docente di Filosofia teoretica all’Università Federico II di Napoli. Una cosa è certa: chi è nato dopo il 2006, già a scuola, dovrà evitare di dipendere eccessivamente da Google Gemini nella traduzione da una lingua all’altra o da ChatGpt nella stesura di un riassunto. E lo stesso sarà per affrontare il mondo del lavoro.

Nonostante l’incredibile progresso tecnologico, vale la pena ricordare che nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire l’empatia, l’ingegno e l’unicità di ogni mente umana. Per rendere meno traumatica questa transizione tecnologica è necessario che ognuno di noi si impegni nell’esplorare in profondità tutti gli strumenti fin qui prodotti, cercando di contenere le legittime paure che emergono osservando il comportamento quasi ‘umano’ di queste nuove macchine.

Ma dice ancora il professor Adinolfi: “Platone fa dire a Socrate nel Fedro: cosa succederà con l’invenzione della scrittura, perdendo la tradizione orale finiremo per perdere la memoria? Come insegneremo ai nostri ragazzi? Ci sarà sempre lo scrivente, il soggetto umano che fa parlare ciò che è scritto, risponde Platone. È così anche per l’AI, che per noi ha la stessa portata simbolica che ha avuto la scrittura millenni fa. Certo, stiamo assistendo a una mutazione antropologica come allora, ma ricordiamoci che l’uomo è stato inventato dalla scrittura, non solo viceversa. Supereremo anche questa sfida”.