Manciano (Grosseto). Si apre ufficialmente la quattordicesima edizione del Manciano street music festival, la kermesse organizzata dall’associazione musicale culturale “Diego Chiti”, con le prime tre serate dedicate alla musica da strada.

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio il borgo di Manciano sarà invaso da street band provenienti da Francia, Spagna e Italia per far ballare e divertire i presenti.

Le esibizioni saranno gratuite e dureranno per tutta la giornata, con nove band che suoneranno nei tre giorni di festival: dalla Spagna arrivano la Always drinking marching band e la Bulbalkan; dalla Francia La Marmaille, mentre dall’Italia, oltre alla Magicaboola brass band, ci saranno la Royal highland company, la Over soul street band, Miwa e i suoi componenti street band, Le Swingeresse e la Roaring Emily jazz band.

Il programma

Venerdì 12 luglio

La prima serata si apre alle 19 con la street parade che vedrà esibirsi la Always drinking marching band, la Bulbalkan, la Magicaboola brass band e la Royal highland company pipes and drums. Alle 22 in piazza della Rampa chiuderanno la serata Le Swingeresse.

Sabato 13 luglio

Apertura la mattina alle 11 con la street parade che partirà dall’area mercato di via Martiri della libertà, con Always drinking marching band, Bulbalkan, La Marmaille, Over soul street band, Roaring Emily jazz band. Alle 18 la street parade, con le stesse band, si sposterà in via Marsala, in piazza della Rampa alle Muretta, mentre alle 22 il concerto finale con tutte le band si sposterà sul palco centrale di piazza della Rampa.

Domenica 14 luglio

Si parte alle 11 con la street parade di via Marsala con Always drinking marching band, Bulbalkan, La Marmaille, Roaring Emily jazz band, Miwa e i suoi componenti. Dalle 18 le band si sposteranno in via Marsala, a piazza della Rampa e alle Muretta, per poi concludere con il concerto finale in piazza della Rampa.

Venerdì e sabato sera, Ristofestival: dalle 19 apre il percorso gastronomico in collaborazione con il ristorante La Filanda, la trattoria Il Rifugio, la trattoria Da Paolino, la macelleria La Imperiale, l’osteria L’Orologio, l’enoteca PiVù e la gelateria Belvedere, che permette di gustare le specialità dei locali aderenti, scegliendo un piatto o creando il proprio menu completo.

Tra le novità di quest’anno anche l’iniziativa “Alza il volume”, organizzata dall’associazione musicale “Diego Chiti” in collaborazione con il progetto “Un libro per te”. Durante il festival, accanto al gazebo principale, i visitatori troveranno uno scaffale con volumi di vario genere che potranno prendere in regalo.

I concerti su palco

Dal 19 al 21 luglio, invece, l’appuntamento si sposta al parco Mazzini per la seconda parte del Manciano street music festival. Si parte venerdì 19 luglio con Danilo Sacco e il suo “Colpevole tour”, che aprirà la tre giorni di spettacoli. Sabato 20 luglio sarà la volta di Paola Turci e Gino Castaldo con “Il tempo dei giganti”, mentre domenica 21 luglio a chiudere la quattordicesima edizione dell’evento sarà l'”Agua world tour” degli Inti Illimani e Giulio Wilson, che ci riporta a una tematica di grande importanza come quella legata all’acqua, il nostro oro blu, e al risparmio idrico.

L’evento è patrocinato dal Comune di Manciano, assessorato al turismo, e ha il supporto di Banca Tema, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Terme di Saturnia Natural Destination e della Camera di commercio Maremma e Tirreno.

Per info e per acquistare i biglietti degli spettacoli al parco pubblico Mazzini: www.mancianostreetmusicfestival.com.