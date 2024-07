“Leonardo a Pitigliano: la cartografia, le macchine”, conferenza in sala Petruccioli

Pitigliano (Grosseto). Sabato 13 luglio, alle 15.30, in sala Petruccioli a Pitigliano un’importante conferenza dal titolo “Leonardo a Pitigliano: la cartografia, le macchine dedicata alla cartografia leonardiana e alle macchine del Genio“, tenuta da Sara Taglialagamba, direttrice della Nuova Fondazione Rossana, e Carlo Pedretti e Gabriele Niccolai, del Museo Leonardo da Vinci di Firenze.

L’incontro, a ingresso libero, fa parte degli eventi collaterali organizzati intorno alla mostra “Leonardo in Fortezza. Le macchine del Genio a Pitigliano”, in corso a Pitigliano negli ex granai della Fortezza Orsini.

In particolare, durante la conferenza verranno proiettate le più importanti carte geografiche della Toscana realizzate da Leonardo da Vinci e verrà approfondito il rapporto del Genio vinciano con tutto il territorio regionale. Gabriele Niccolai parlerà delle macchine di Leonardo oggetto della mostra. Ad aprire i lavori il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili.

La mostra, patrocinata dal Comune di Pitigliano, nel suo primo mese di apertura ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico e di critica. Resterà visitabile fino al 30 settembre.

Informazioni e biglietti

Orari di ingresso: l’esposizione è aperta nei giorni feriali con orario dalle 10.30 alle 20.00 e il sabato e i festivi dalle 10.30 alle 22.00.

Biglietto per gli adulti al costo di 7 euro; ragazzi dai 6 ai 12 anni 5 euro; bambini da 0 a 5 anni ingresso gratuito. Biglietto ridotto per gruppi da 10 a 25 persone 5 euro a persona.

Informazioni: www.leonardoapitigliano.it