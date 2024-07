“I libri nei borghi”: la rassegna culturale fa tappa nella frazione

Manciano (Grosseto). Torna la rassegna letteraria promossa dall’amministrazione comunale, “I libri nei borghi“, che vede la direzione artistica dello scrittore di origini mancianesi, Carlo Legaluppi.

L’appuntamento è sabato 6 luglio, alle 21.30, in piazza della Chiesa a San Martino sul Fiora, con il romanzo “Il ragazzo socialista – Una storia politica”, scritto da Pieraldo Ciucchi e Edoardo Tabasso. A dialogare con Ciucchi sarà sempre Legaluppi: sono previste poi delle letture da parte di Gianni Bonini. L’ingresso è gratuito, per informazioni biblioteca@comune.manciano.gr.it.

“Il ragazzo socialista è Pieraldo Ciucchi ed il libro scritto con Edoardo Tabasso ne racconta la vicenda umana e lo sguardo verso il futuro, le sue memorie politiche e il suo ottimismo della volontà”, sintetizza così il contenuto dell’opera l’esperto di geopolitica mediterranea Gianni Bonini all’inizio della sua introduzione.

«Il romanzo – spiega Legaluppi – prende il là da quando, dopo il 1956, il padre di Ciucchi, vicesindaco comunista di Greve, scelse di militare nel partito socialista di Nenni. Il libro si focalizza poi sulla passione calcistica del giovane Pieraldo, che lo porterà a vincere con la Fiorentina il campionato d’Italia Allievi e ripercorre, quindi, la sua esperienza all’interno del Partito socialista italiano, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Una vicenda politica costellata di incarichi di rilievo, ma inquinata dall’amarezza del coinvolgimento, suo malgrado, in vicende giudiziarie che lo hanno comunque visto sempre prosciolto. Un periodo nel quale il protagonista ha vissuto lo scontro all’interno della sinistra fino a quello che lui definisce “l’assedio giudiziario che ne è la declinazione principale fino dal momento in cui Craxi picchetta il castrum dell’autonomia socialista e lancia la sfida delle riforme e della governabilità, ancorato senza tentennamenti ai valori del socialismo riformista occidentale”».

Un’opera che, partendo da elementi autobiografici, costituisce una testimonianza in presa diretta delle conquiste, degli errori, dei rapporti umani che hanno caratterizzato momenti politici di grande impatto per la storia repubblicana, sfociati poi nella stagione di Mani Pulite e nei successivi sconvolgimenti degli assetti partitici, politici e sociali.

Gli autori

Pieraldo Ciucchi, iscritto al Partito socialista italiano sin dal 1970, è attualmente membro del Consiglio di amministrazione del centro residenziale Martelli di Figline Valdarno, ovvero l’ex “Casa di Riposo Lodovico Martelli”. In gioventù è stato calciatore nelle giovanili della Fiorentina, poi si è dedicato alla politica: è stato sindaco di Reggello dal 1980 al 1993. Nel 2000 fu eletto consigliere regionale in Toscana, elezione poi confermata nelle tornate elettorali del 2005 e del 2010. Dopo la stagione di “Mani pulite” ha continuato a tenere aperta una prospettiva di riconoscimento politico comune per la diaspora socialista.

Edoardo Tabasso, analista di comunicazione strategica ed editor letterario, è il segretario generale dell’Isfe (Istituzione di studi Firenze per l’Europa) e ha ideato il corso di perfezionamento “La città tra spettacolo ed evento. Governce, city branding e location management” all’Università di Firenze, è altresì membro del Reseu pour l’Ètude des theories du complot. È inoltre autore di alcune pubblicazioni riguardanti la geopolitica, la globalizzazione e il nuovo ordine internazionale, le riforme e la governabilità del periodo craxiano. Sta scrivendo un romanzo sui disequilibri amorosi e sulle passioni che travolgono la vita di ciascuno.