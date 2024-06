“Teodora di Bisanzio” e “Artemisia Gentileschi”: gli spettacoli in scena in paese

Manciano (Grosseto). Un appuntamento con la storia e con il teatro.

Giovedì 27 giugno, alle 21.30, in piazza Magenta a Manciano, il regista Francesco Tarsi presenta la prima degli spettacoli scritto dalla mancianese Maria Modesti, “Teodora di Bisanzio, il pavone azzurro” e “Artemisia Gentileschi, L’angelo della passione“. L’ingresso è gratuito.

Maria Modesti

Allieva e collaboratrice di Mario Luzzi, Maria Modesti da anni è approdata alla scrittura drammaturgica rivisitando miti e biografie di grandi personaggi femminili del passato. Francesco Tarsi, regista e produttore dello spettacolo, dopo una ricerca a livello nazionale, porta in scena 3 attrici che vestiranno i panni di Teodora, imperatrice di Bisanzio, della pittrice Artemisia Gentileschi e di Comité, sorella dell’imperatrice. Le interpreti sono Chiara Pautasso (Teodora), Ilaria Pianese (Comité-Susanna) e Aurora Niccolini (Artemisia).

«L’amministrazione comunale presenta la prima dello spettacolo del regista Tarsi – dichiarano il sindaco Mirco Morini e il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolini – in due momenti diversi e in due location differenti: si inizia con Manciano giovedì 27 giugno e poi la seconda data sarà domenica 28 luglio a Poggio Capanne. Il calendario degli eventi estivi coinvolge tutto il territorio per offrire ai residenti e ai turisti l’opportunità di vivere tutte le sfaccettature del comune di Manciano».

Per informazioni: associazionepolis2001@gmail.com, oppure 347.2299737.