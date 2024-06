“I libri nei borghi”: al via la rassegna letteraria in paese e nelle frazioni

Manciano (Grosseto). Sette appuntamenti da fine giugno a novembre. Cinque location differenti su tutto il territorio comunale. Sette libri di cui parlare.

La rassegna letteraria “I libri nei borghi“, promossa dall’amministrazione comunale di Manciano in collaborazione con la biblioteca comunale “Antonio Morvidi” e il contributo della Rete delle biblioteche e la cooperativa Innovative, nel 2024 esce da Manciano per approdare nelle piazze e nei luoghi più suggestivi del territorio mancianese.

Il programma

Il primo appuntamento è in programma sabato 29 giugno a Manciano con Paola Fabiani e il suo romanzo edito da Elicon “I leoni di Kari”.

«Torniamo a parlare di romanzi – spiegano il sindaco Mirco Morini e il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolini – e quest’anno lo faremo in tutto il territorio mancianese, dal capoluogo alle frazioni, da giugno a novembre. Per l’amministrazione questa rassegna rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello perché apre molti spunti di riflessione, è gratuita e fa conoscere il nostro bellissimo Comune a chi assisterà agli eventi in programma. Saremo nelle piazze e nel meraviglioso castello Corsini a Marsiliana. La cultura è un asset su cui puntare per promuovere il territorio anche in altri ambiti turistici: non solo quelli legati alle terme, alla campagna e all’estate. Ringraziamo per la collaborazione Carlo Legaluppi».

Ed ecco quindi tutto il programma: sabato 29 giugno alle 18 a Le Stanze (Manciano, via Cavour 6) ci sarà Paola Fabiani con “I leoni di Kari”.

Sabato 6 luglio alle 21.30 a San Martino sul Fiora, in piazza della Chiesa, Pieraldo Ciucchi, Edoardo Tabasso e Gianni Bonini presenteranno “Il ragazzo socialista – Una storia politica” (Edizioni Effigi).

Sabato 21 settembre alle 18 la rassegna si sposta a Montemerano, alla biblioteca di storia dell’arte (via del Bivio), con Linda Tugnoli e il suo romanzo “La forma del ghiaccio” (Edizioni Nord).

Sabato 28 settembre alle 18 la rassegna fa tappa a Saturnia, piazza Vittorio Veneto, con Marzia Musneci e “Predatori Notturni. Assedio a Roma sud” (Edizioni Todaro).

Sabato 19 ottobre alle 17.30 a Marsiliana, a castello Corsini, Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti parleranno di “Nessun perdono” (Edizioni Guanda).

Infine sabato 26 ottobre alle 17.30 a Manciano, a Le Stanze (via Cavour 6), Max e Francesco Morini presentano “Ragazze perdute – Gli ultimi giorni di Katy Skerl” (Paesi Edizioni), e sabato 23 novembre alle 17 nella stessa location, Valentina Santini presenterà “Mosche” (Edizioni Voland).

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: biblioteca@comune.manciano.gr.it.