La Nona Sinfonia di Beethoven: se ne parla in un incontro in biblioteca

Montemerano (Grosseto). Alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, l’Accademia del Libro invita alla conversazione di Vittorio Sabadin, giornalista, scrittore e musicologo, in dialogo con Giancarlo De Maria, sul tema “La Nona di Beethoven – Dal buio alla luce”.

L’incontro è in programma sabato 11 maggio, alle 18.

L’incontro

Duecento anni fa, il 7 maggio 1824, fu eseguita per la prima volta al Theater am Kärntnertor di Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Ormai completamente sordo, il compositore non si rese conto dell’entusiasmo del pubblico che lo applaudiva fragorosamente e una cantante lo fece girare perché si rendesse conto di quanto la sua rivoluzionaria composizione fosse piaciuta. Ancora oggi la Nona è la sinfonia più eseguita al mondo, perché è considerato non solo un simbolo del pensiero nato durante l’illuminismo, ma perché porta con sé un messaggio di fratellanza universale che ogni essere umano è in grado di comprendere e fare proprio. La presenza del coro che canta la popolare ode “Alla gioia” composta da Friedrich Schiller nel 1786 – prediletta dal compositore tanto da accompagnarlo per tutta la vita – porta per la prima volta la voce umana in una composizione sinfonica, rendendola accessibile a chiunque voglia cantarla, in qualunque lingua, in qualunque luogo della Terra.

Il tema dell’Inno alla gioia di Beethoven, riadattato da Herbert Von Karajan, è stato scelto come proprio inno dal Consiglio d’Europa nel 1972. Nel 1985, i capi di stato e di governo dei Paesi membri lo hanno poi adottato come inno ufficiale dell’Unione Europea. L’inno, privo di testo, esprime nel linguaggio universale della musica gli ideali di libertà, pace, fratellanza e solidarietà perseguiti dall’Europa. Nel Natale del 1989, in occasione di una storica esecuzione della Nona a Berlino poche settimane dopo la caduta del Muro, il direttore americano Leonard Bernstein decise di accentuare il significato politico dell’inno, proponendo a solisti e coro, invece di Freude, gioia, di pronunciare Freiheit, libertà, che pare fosse la parola iniziale scelta proprio da Schiller, e poi modificata per timore della censura. Nel 2001 spartito e testo sono stati dichiarati Memoria del mondo dall’Unesco.

Attraverso la guida all’ascolto di questo capolavoro, il giornalista e musicologo Vittorio Sabadin illustrerà le ragioni per le quali è considerato una pietra miliare nella storia della civiltà e perché lo resterà per sempre.

Vittorio Sabadin è stato vicedirettore e corrispondente da Londra per il giornale La Stampa, e, trasferitosi a Roma, è ora editorialista del Messaggero. Studioso di Mozart e della musica classica e operistica, collabora da 15 anni con il Teatro Regio di Torino per realizzare adattamenti delle opere destinati ai ragazzi e agli adulti che si avvicinano per la prima volta alla lirica.