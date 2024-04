“La pittura maremmana fra ‘800 e ‘900”: incontro dedicato a Pietro Aldi

Saturnia (Grosseto). L’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi comunica che domani, sabato 27 aprile, alle 10, nella sala Bartolini, in via Aldobrandeschi 19 a Saturnia, si terrà l’ultima conferenza del ciclo “La pittura maremmana fra ‘800 e ‘900”, organizzato in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura e Polo culturale Le Clarisse.

L’appuntamento è dedicato al pittore Pietro Aldi. In occasione della visita al Polo culturale “Pietro Aldi” di Saturnia sarà anche possibile visitare la mostra dedicata al pittore Paride Pascucci, inaugurata in questi giorni.

Il programma prevede alle 10 un intervento sull’opera di Pietro Aldi a cura di Marco Firmati, direttore del Polo culturale “Pietro Aldi” di Saturnia. A seguire si terrà la visita al Polo cultuale “Pietro Aldi”, in piazza Vittorio Veneto 19, a Saturnia.