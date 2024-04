Mercati, passeggiate, musica, buon cibo e laboratori per bambini: torna la “Festa della Terra”

Pitigliano (Grosseto). A Pitigliano si celebra la “Festa della Terra”, dal 25 al 28 aprile, tre giorni di mercati, passeggiate, musica, buon cibo, incontri e laboratori per bambini, per sensibilizzare le persone sull’ambiente e l’importanza di difendere il pianeta dall’inquinamento e dallo spreco delle risorse.

Per tutto il periodo della festa, sarà aperto lo stand gastronomico dalle 12 alle 19, in piazza della Repubblica, con prodotti tipici. Negli stessi giorni sarà allestito il mercato dei prodotti della terra e artigianali in piazza della Repubblica, inoltre le vetrine e gli spazi del centro storico saranno adornati di fiori, grazie all’iniziativa “Vetrine in fiore” a cura dell’associazione commercianti.

L”evento è organizzato dalla Proloco di Pitigliano in collaborazione con il Comune e le associazioni locali. “In questa edizione – spiegano gli organizzatori – abbiamo deciso di incrementare gli appuntamenti destinati ai laboratori per bambini nella consapevolezza di quanto sia importante coltivare una cultura green sin da piccoli. Inoltre, durante la festa sono in programma incontri-dibattito con la partecipazione delle aziende locali con l’obiettivo di coinvolgere in questo importante evento sull’ambiente la comunità locale rendendola protagonista e partecipe.”

Il programma

Il programma prevede giovedì 25 aprile, alle 11, la visita guidata delle vie cave in collaborazione con l’associazione Lo Schiaccianoci (pranzo al sacco).

Alle 16 apertura della Festa della Terra con i saluti delle istituzioni, la visita al mercato e il laboratorio d’arte “Terr’Arte”, in piazza della Repubblica.

Venerdì 26 aprile, alle 11, “Favole nelle mani”, iniziativa rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni al giardino di Palazzo Ponti, a cura del Centro culturale Fortezza Orsini e della biblioteca comunale “Zuccarelli”. Alle 16 prende il via il laboratorio per bambini e ragazzi “Compostiamo e come differenzio?” in piazza della Repubblica. Alle 17, nella sala Petruccioli, “Conversazione sulla gestione rifiuti” e alle 21, in piazza della Repubblica, il concerto con Graziano Poggetti.

Sabato 27 aprile, alle 11, “Favole nelle mani”, iniziativa rivolta ai bambini fino a 3 anni, nel giardino di palazzo Ponti. Alle 16 laboratorio per bambini e ragazzi sul riciclo, in piazza della Repubblica. Alle 17, nella sala Petruccioli, la tavola rotonda “Bioresisto” con le aziende del territorio che presentano le loro esperienze. Alle 21, in piazza della Repubblica, il concerto del gruppo Harley Max.

Domenica 28 aprile, alle 11, “Favole nelle mani”, laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni al Giardino di Palazzo Ponti; alle 16, lo spettacolo teatrale “La Gabbianella e il Gatto che le insegnò a volare”, a cura della compagnia Anima scenica al Teatro Salvini, in collaborazione con l’associazione Lo Schiaccianoci.

Per informazioni e prenotazioni: messaggi Whatsapp al 329.1314010

Laboratorio “Favole nelle mani” Whatsapp al numero 350.0382685, dalle 17 alle 19.