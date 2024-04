Cultura e territorio si fondono insieme, l’assessore: “In programma altre iniziative letterarie”

Manciano (Grosseto). “È stato un pomeriggio davvero interessante quello trascorso a Le Stanze di Manciano, in occasione della presentazione del libro ‘I grifoni della Maremma’ per la rassegna organizzata dalla Rete Grobac delle biblioteche”.

Queste le parole del consigliere delegato alla cultura del Comune di Manciano, Matteo Bartolini, che ringrazia tutti coloro che hanno partecipato venerdì 19 aprile all’iniziativa letteraria: l’autore del libro Francesco Falconi, la storica Ilaria Cansella, lo scrittore Carlo Legaluppi, la biblioteca comunale “Morvidi” e la Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma.

“L’amministrazione comunale di Manciano sente di dover investire sulla cultura sempre di più e quindi siamo orgogliosi di aver fatto parte del calendario della Rete Grobac – continua Bartolini -, prima a Saturnia e poi a Manciano, che ha visto, dunque, il nostro territorio coinvolto in due eventi di alto livello. L’amministrazione non si ferma qui. Infatti, dal mese di maggio, come ho già anticipato, prenderà vita la rassegna letteraria con grandi autori di fama nazionale che durerà fino a novembre“.

“‘I grifoni della Maremma’ – afferma lo scrittore Carlo Legaluppi – è un affresco familiare coinvolgente e appassionante, nel quale lo scrittore Francesco Falconi mescola, con grande maestria, fatti e personaggi reali o partoriti dalla sua fantasia d’autore. Una saga articolata su due piani temporali, che abbraccia quarant’anni di vita della Maremma. Una trama densa di pathos, sentimenti, aspettative, morti e rinascite, che annovera tra i suoi principali fili conduttori quell’odio barbaro e cinico che tutt’oggi insanguina il mondo con terribili e insensati conflitti. Un romanzo storico, edito da La Corte, assolutamente da non perdere”.