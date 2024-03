Aspettando la Torciata di San Giuseppe: festa in paese con i riti del fuoco del centro Italia

Pitigliano (Grosseto). Sabato 16 marzo a Pitigliano grande festa dei riti del fuoco: si riuniranno nella Città del Tufo dal pomeriggio i sindaci e i rappresentanti delle associazioni di diversi Comuni della Toscana, Umbria, Molise, Abruzzo e Lazio, accomunati dall’impegno nel tramandare tradizioni antichissime che sono un patrimonio immateriale da tutelare, in grado di affascinare residenti e turisti. La sera si terrà la sfilata dei torciatori e del Corteo del Villano e gran finale con i “Fuochi della Fratellanza” in attesa della spettacolare Torciata di San Giuseppe in programma il 19 marzo.

L’evento è promosso dall’associazione Promo.fi.ter in collaborazione con il Comune. “Siamo felici di realizzare a Pitigliano questa importante iniziativa – afferma Claudia Elmi, assessore comunale al turismo -, che ci consente di valorizzare le nostre tradizioni e di promuoverle a fini turistici, trovando un percorso di crescita comune con le altre realtà d’Italia che fanno parte della rete. Ringrazio l’associazione Promo.fi.ter per aver organizzato questa giornata accogliendo a braccia aperte tutti i nostri ospiti.”

“Dopo aver partecipato lo scorso anno con la Torciata di San Giuseppe alla Festa dei fuochi rituali di Agnone – spiega Francesco Corti, presidente dell’associazione Promo.fi.ter –, abbiamo voluto organizzare quest’anno a Pitigliano un nuovo momento di incontro e di valorizzazione dei riti del fuoco, con il desiderio di contribuire alla crescita della rete dei fuochi cerimoniali, che riunisce amministrazioni comunali e associazioni delle diverse regioni d’Italia, impegnate nel portare avanti le rispettive tradizioni. Vogliamo far crescere la rete con l’obiettivo di favorire gli scambi culturali e delle buone pratiche. Un ringraziamento speciale al Comune di Pitigliano, agli sponsor Banca Tema e Europomice e a tutti i volontari“.

Il programma

La giornata inizia con un incontro al teatro Salvini, alle 15, aperto alla cittadinanza, dal titolo “Riti del fuoco”, che vedrà la partecipazione delle diverse realtà legate ai riti del fuoco. Nell’occasione saranno esposte le opere dedicate alla Torciata, realizzate dagli alunni della seconda media di Pitigliano e aprirà la mostra fotografica di Carlino Fé dal titolo “Storia della Torciata dagli anni 80′ in poi”, visitabile fino al 19 marzo. Contemporaneamente, il centro storico sarà animato dal Corteo del Villano con musica e balli, a cura del gruppo Misticanti popolari, mentre in piazza della Repubblica prenderà il via alle 18.30 la Minitorciata che vede protagonisti i piccoli torciatori di Pitigliano.

Alle 21 gran finale con “I fuochi della fratellanza”. Tre le postazioni fisse in piazza del Mercato, con la rappresentazione della Torciata di San Giuseppe di Pitigliano (Grosseto); il Sacro Fuoco di Sant’Antonio Abate di Bagnaia (Viterbo) e la Focarazza di Saturnia (Grosseto).

Per le vie del paese sfileranno il Corteo del Villano, insieme ai torciatori di Pitigliano, Agnone, Civitanova del Sannio. Partiranno da Palazzo Orsini, faranno uno spettacolo in piazza della Repubblica e piazza Garibaldi, saliranno le scalette della parte nuova, percorreranno il ponte, via Marconi, attraverseranno la 74, il Belvedere San Michele e le scalette di via San Michele, via Maddalena Ciacci, via Bruscalupi, via Ugolini e via Salvador Allende fino ad entrare in piazza del Mercato.

Domenica 17 marzo le iniziative proseguono con la decima Trailrun delle vie Cave (informazioni e prenotazioni al numero 339.8495323) e in contemporanea escursione delle vie Cave Etrusche (informazioni e prenotazioni al numero 345.7735610).

Martedì 19 marzo è previsto il tour delle vie cave (informazioni e prenotazioni ai numeri 327.4570748 e 320.3149587 o all’indirizzo e-mail info@percorsietruschi.it)

La sera, alle 21, si svolgerà la spettacolare Torciata di San Giuseppe.