“Stai zitta”: tutto esaurito per lo spettacolo tratto dal libro di Michela Murgia

Pitigliano (Grosseto). Biglietti esauriti al teatro Salvini di Pitigliano per lo spettacolo “Stai zitta“, tratto dal libro di Michela Murgia e in programma giovedì 14 marzo, alle 21, penultimo appuntamento della stagione teatrale promossa dal Comune, con la collaborazione del centro culturale Fortezza Orsini e di Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

Lo spettacolo

“Stai zitta!”, per la regia Marta Dalla Via, con Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque, è uno spettacolo comico e dissacrante. Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora la più sovversiva. Lo spettacolo evidenzia il legame tra le ingiustizie da loro subite e le favole che le giustificano. Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte e lo dimostrano in questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri, che affrontano, con ironia e intelligenza, tematiche sociali e anche femministe. Inevitabile quindi si incontrassero un giorno per dare vita a uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio.

Le frasi che “non vogliamo più sentirci dire contenute nel libro” offrono l’occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e di situazioni surreali dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura mamma e moglie di…

Lo spettacolo sarà affiancato dall’iniziativa “Metti una sera a teatro“: nel foyer del teatro Salvini esporrà l’artista Silvia Salvatori.