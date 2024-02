Memorie e confini nell’Europa del terzo millennio: se ne parla in un incontro in biblioteca

Montemerano (Grosseto). Sabato 2 marzo, alle 18, alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, l’Accademia del Libro inaugura la stagione di conferenze, dibattiti, presentazione di libri con la conversazione di Luciana Rocchi, dal titolo “Memorie e confini nell’Europa del terzo millennio”.

L’incontro

Scriveva a poca distanza dalla fine della Grande Guerra Lucien Febvre, con lo sguardo dello storico attento alla geografia, che il confine non è una semplice linea, che lo si considera naturale, ma in realtà non lo è, che i popoli di qua e di là dal confine “tendono a rassomigliarsi e non meno energicamente operano per distinguersi”. Nel corso del Novecento si era passati da un’epoca di guerre, di “confini mobili” e di profughi, alla messa fra parentesi di frontiere e di chiusure nazionalistiche degli Stati d’Europa. L’utopia dell’Europa di Ventotene si era incamminata verso la realtà, dopo una seconda più terribile guerra totale, di cui, almeno in apparenza, si sono a lungo condivise le memorie, a est come a ovest.

Ma il tema dei confini è tornato gradualmente e da qualche anno si è imposto con prepotenza, costringendoci a guardare una data, quella del 1989, caduta del muro di Berlino, con altri occhi, oltre la gioia della fine della barriera est-ovest e della guerra fredda. Oggi, con la rinascita dei nazionalismi e le guerre che sono deflagrate – prima fra tutte quella provocata dall’invasione da parte della Russia dell’Ucraina – riceviamo un’eredità di memorie europee divise, specchio di un momento di crisi e di inevitabili rimescolamenti. I conflitti nella ex Jugoslavia d’altra parte ne erano stati un significativo preavviso.

La tematica sarà affrontata con la storica Luciana Rocchi, ex presidente dell’Isgrec, presenza attiva nella cultura grossetana, che a questo argomento ha dedicato numerosi studi.