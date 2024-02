“Sistema nervoso”: nuovo appuntamento con la stagione teatrale

Pitigliano (Grosseto). Un nuovo appuntamento con la stagione teatrale di Pitigliano: domenica 25 febbraio, alle 18, al teatro Salvini, andrà in scena “Sistema nervoso” di e con Leonardo Capuano, (Paola Corsi assistente alla regia e alla drammaturgia. Produzione a cura della Compagnia Orsini, in collaborazione con Fondazione Armunia).

Lo spettacolo

Un uomo di questo tempo si sforza di riappropriarsi di pezzi della propria vita che non ricorda e cerca di mettere ordine tra le parti mancanti che gli sfuggono. Le conseguenze di questi episodi della sua esistenza, a cui non riesce ad accedere, scuotono il suo equilibrio a tal punto che il proprio sistema nervoso si manifesta come un soggetto autonomo e parlante, con cui dialoga ed entra in relazione, così come con altre presenze che abitano il suo quotidiano.

Lo spettacolo teatrale sarà affiancato dall’iniziativa “Metti una sera a teatro”: nel foyer del teatro Salvini esporrà l’artista Agnes Eszenyi.

La stagione teatrale è promossa dal Comune con la collaborazione del centro culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

Biglietti

La prevendita è online al link https://salvini.adarte.18tickets.it/

Vendita dei biglietti nel foyer del Teatro Salvini Pitigliano, in piazza Garibaldi 17, venerdì (dalle 17.30 alle 19.30), il giorno prima dello spettacolo (dalle 17.30 alle 19.30) il giorno dello spettacolo (da un’ora prima dell’ inizio).

Costi biglietti singoli

Platea (settore A) intero € 16 / ridotto € 13

Galleria (settore B) intero € 13 / ridotto € 11

Riduzioni: sotto i 25 anni e sopra i 65 anni di età

Per informazioni e prenotazioni: cell. 350.0382685