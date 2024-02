“Villa del seminario”: Sacha Naspini presenta il suo libro al circolo Arci

Manciano (Grosseto). Venerdì 9 febbraio, alle 18, al circolo Arci di Manciano (in via Marsala 103), un’iniziativa organizzata in collaborazione con Arci comitato territoriale di Grosseto e biblioteca comunale “Antonio Morvidi” di Manciano.

Sacha Naspini presenterà il suo ultimo libro “Villa del seminario”, che narra la vicenda del campo di concentramento di Roccatederighi.

Sarà anche l’occasione per riflettere sul rapporto tra Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo, sul calendario civile italiano e sull’uso politico della storia.

Il libro

Maremma toscana, novembre ’43. Le Case è un borgo lontano da tutto. Vista da lì, anche la guerra ha un sapore diverso; perlopiù attesa, preghiere, povertà. Inoltre si preannuncia un inverno feroce… Dopo la diramazione della circolare che ordina l’arresto degli ebrei, ecco la notizia: il seminario estivo del vescovo è diventato un campo di concentramento. René è il ciabattino del paese. Tutti lo chiamano Settebello, nomignolo che si è tirato addosso in tenera età, dopo aver lasciato tre dita sul tornio. Oggi ha cinquant’anni. Schivo, solitario, taciturno. Niente famiglia. Ma c’è Anna, l’amica di sempre, che forse avrebbe potuto essere qualcosa di più…

René non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi. In realtà, non ha mai avuto il coraggio di fare niente. Le sue giornate sono sempre uguali: casa e lavoro. Rigare dritto. Anna ha un figlio, Edoardo, tutti lo credono al fronte. Un giorno viene catturato dalla Wehrmacht con un manipolo di partigiani e fucilato sul posto. La donna è fuori di sé dal dolore, adesso ha un solo scopo: continuare la rivoluzione. Infatti una sera sparisce. Lascia a René un biglietto, poche istruzioni. Ma ben presto trapela l’ennesima voce: un altro gruppo di ribelli è caduto in un’imboscata. Li hanno rinchiusi là, nella villa del vescovo. Tra i prigionieri pare che ci sia perfino una donna… Settebello non può più restare a guardare.