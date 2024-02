“Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti”: lo spettacolo in scena al Teatro Salvini

Pitigliano (Grosseto). Prosegue la stagione teatrale “Incontri” al teatro Salvini di Pitigliano: domenica 4 febbraio, alle 18, si terrà lo spettacolo “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti” di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. Regia di Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti, con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti.

Lo spettacolo

Una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Veloce, spiritoso e fisico, è uno spettacolo pieno di risate, per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di Shakespeare. Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in 90 minuti? O raccontare l”Amleto’ in 43 secondi?

Anche questa data sarà affiancata dall’iniziativa “Metti una sera a teatro“: nel foyer del teatro Salvini esporrà le opere d’arte la pittrice Barbara Romeo.

La stagione teatrale è promossa dal Comune con la collaborazione del centro culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

Biglietti

La prevendita on line su https://salvini.adarte.18tickets.it

Vendita dei biglietti nel foyer del Teatro Salvini Pitigliano, in piazza Garibaldi 17, venerdì (dalle 17.30 alle 19,30), il giorno prima dello spettacolo (dalle 17.30 alle 19,30) il giorno dello spettacolo (da un’ora prima dell’ inizio).

Costi biglietti singoli:

platea (settore A) intero 16 euro/ ridotto 13 euro;

galleria (settore B) intero 13 euro / ridotto 11 euro.

riduzioni: sotto i 25 anni e sopra i 65 anni di età.

Per informazioni e prenotazioni cell. 3500382685.