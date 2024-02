Al via il Carnevale in paese: il programma delle sfilate e delle iniziative collaterali

Pitigliano (Grosseto). Torna l’atteso appuntamento con il Carnevale di Pitigliano, le fantasiose sfilate dei carri allegorici e del corteo mascherato, a cui si aggiunge anche quest’anno un fitto programma di eventi.

L’apertura ufficiale dei festeggiamenti con la prima uscita dei carri allegorici si terrà domenica 4 febbraio, alle 14.30, e le successive domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio, sempre alla stessa ora.

Le iniziative si concentreranno nei giorni 4, 8, 9, 10, 11 e 13 febbraio. Quest’anno è prevista una lotteria con l’estrazione del primo premio, che consiste in una crociera per due persone. E ci sarà la possibilità di partecipare al photocontest per eleggere la miglior maschera e il miglior gruppo mascherato.

“Il Carnevale di Pitigliano si sta ritagliando uno spazio di notorietà nell’ambito delle manifestazioni della nostra provincia legate al Carnevale – afferma Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo – grazie all’impegno di tutti i volontari dell’associazione ‘Carnevale Pitigliano’ che dedicano il loro tempo per gran parte dell’anno all’organizzazione di questo evento e grazie alla risposta della comunità locale. Siamo una realtà piccola che dimostra grande creatività ed un entusiasmo contagioso, trasmesso ogni anno al pubblico che assiste”.

Il programma

La festa apre domenica 4 febbraio, alle 14.30, con la partenza da piazza Nenni della sfilata dei carri allegorici e e dei cortei mascherati che raggiungerà piazza della Repubblica, dove i festeggiamenti proseguiranno con balli in maschera, con Djset di MR Kikko e animazione a cura di Giovi Perez.

Ci saranno una zona street food, i gonfiabili per bambini e sarà possibile farsi scattare delle fotografie da Andrea Mearelli per partecipare al photocontest per eleggere la miglior maschera e il miglior gruppo mascherato (il regolamento è pubblicato sulla pagina Facebook Carnevale di Pitigliano.)

Giovedì 8 febbraio, alle 16.30, è in programma lo spettacolo per bambini con Skylight animazione. Alle 20 la cena, alle 21.30 live music con Lenny arancio e Borderlime e alle 23 Dj set con MR Kikko.

Venerdì 9 febbraio, alle 16.30, spettacolo per bambini con Skylight animazione, alle 20 cena show, alle 23 “2000 Explosion” live musica 2000’s Rock Party. Graditi i vestiti a tema, saranno premiate le migliori maschere. A seguire Dj set di MR Kikko e Alessandro Costa.

Sabato 9 febbraio, alle 16.30, al teatro Salvini, festival di San Rocco organizzato dall’oratorio San Giovanni Paolo II e dal Consiglio comunale dei Giovani. Alle 20 cena show, alle 23.30 Grande veglione in maschera, DJ set di MR Kikko e Alessandro Costa, special voice Lady Janet, Live Show Carousel. Saranno premiate le migliori maschere della serata.

Domenica 11 febbraio, alle 14.30, da piazza Nenni sfilata dei carri allegorici e dei cortei mascherati. In piazza della Repubblica festa con Dj set di Mr. Kikko e animazione a cura di Giovi Perez. Alle 17 merenda per bambini, alle 20 la cena, alle 21 live music con Alex Coppa. Alle 21.30 estrazione della lotteria del Carnevale 2024, alle 23 Dj set di MR Kikko. Ci saranno una zona street food, i gonfiabili per bambini e sarà possibile farsi scattare delle fotografie da Andrea Mearelli per partecipare al photocontest per eleggere la miglior maschera e il miglior gruppo mascherato (il regolamento è pubblicato sulla pagina Facebook Carnevale di Pitigliano.)

Martedì 13 febbraio, alle 14.30, sfilata dei carri allegorici e dei cortei mascherati per la zona nuova con partenza da piazza Nenni, dove si svolgerà la festa finale.

Nei giorni 4,8,9,10 e 11 sarà possibile prenotare delle visite guidate del paese ed il trekking delle Vie Cave telefonando al 347.0558178.

Informazioni, prenotazioni per le cene e prevendite per gli eventi eventi ai numeri 338.3437219 o 328.4212292.

Tutti gli eventi si svolgeranno nella tendostruttura riscaldata, in piazza della Repubblica.