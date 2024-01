Pitigliano (Grosseto). La stagione teatrale del Comune di Pitigliano apre con il sold out: biglietti tutti esauriti per il primo spettacolo in programma sabato 20 gennaio, alle 21, “Toscanacci“, un omaggio alla comicità toscana.

Sul palco il talentuoso Paolo Hendel con Riccardo Goretti, celebratissima nuova “diva” del teatro contemporaneo italiano, e con Andrea Kaemmerle, maestro di teatro fisico e clownerie. “Toscanacci” è uno spettacolo che con leggerezza attraversa mondi e generazioni diverse. Serata di pazzesca complicità e liberatoria voglia di dissacrare dubbi e paure della contemporaneità.

La stagione teatrale di Pitigliano è promossa dal Comune con la collaborazione del centro culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, gli spettacoli della stagione teatrale saranno affiancati dall’iniziativa “Metti una sera a teatro”: nel foyer del teatro Salvini artisti locali esporranno le loro opere d’arte. Sabato 20 gennaio in particolare sarà possibile ammirare le ceramiche Polidori.

Il Comune ringrazia gli sponsor Cantina cooperativa di Pitigliano e panificio Celata,. che omaggeranno gli artisti delle compagnie teatrali con i loro prodotti.

La prevendita on line dei biglietti degli spettacoli è su: https://salvini.adarte.18tickets.it/

Informazioni: cell. 350.0382685.