“Notte della Luce”: il paese saluta in anticipo l’anno che se ne va

Sorano (Grosseto). È una tradizione che dura da venti anni, interrotta solo per due anni a causa del Covid.

Sorano dice addio all’anno vecchio e saluta il nuovo il 30 dicembre con la “Notte della Luce“. In questo caso una ben più antica tradizione del mondo contadino, che appunto ventidue anni fa il Comune decise di riproporre e rilanciare per salutare, in anticipo, l’anno uscente e salutare, sempre in anticipo di ventiquattro ore, il nuovo anno.

Il programma

Appuntamento dalle 17.30 in piazza Busatti, con l’accensione di una grande pira propiziatoria e, quindi, ininterrottamente ci saranno la musica e l’animazione della Compagnia del Grifone, il suono delle zampogne e delle fisarmoniche. Sempre in piazza Busatti, cibo da strada con “Girogustando Food“. Dalle 21 giochi aerei, brindisi augurale, lancio di lanterne volanti per un buon 2024 e una sorpresa finale.

I giochi aerei sono a cura del dottor Mazzoni.

La”Notte della Luce” è promossa dal Comune e organizzata dalla Pro Loco di Sorano, con la collaborazione dell’associazione Giovani Capaccioli, del Gruppo sportivo Sorano e della Cantina di Gusto.