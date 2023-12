Il Natale arriva in paese: un mese di eventi per celebrare le festività

Pitigliano (Grosseto). Aprono l’8 dicembre a Pitigliano gli eventi delle festività natalizie con gli artisti di strada di “Etruska Festival Teatro di Strada”, che animeranno le vie del borgo dalle 11 alle 20. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, “Natale nel borgo con le botteghe di strada” e alle 16 apre la Casa di Babbo Natale. Alle 17.30 canti sotto l’albero e accensione delle luminarie.

“Presentiamo anche quest’anno un bel programma che contribuirà a creare un’atmosfera festosa per le vie e le piazze del nostro borgo – afferma Claudia Elmi, assessore al turismo del Comune di Pitigliano –. Il cartellone è il frutto della stretta collaborazione tra amministrazione comunale e pro loco di Pitigliano, che ha svolto un ruolo fondamentale, coordinando anche il lavoro di tutte le altre associazioni coinvolte. Il Comune di Pitigliano, come ogni anno, sostiene economicamente il Natale, dando un contributo economico importante agli eventi e garantendo le risorse per le luminarie, in quanto riconosciamo le festività natalizie come uno dei momenti dell’anno più sentiti dalla popolazione locale, per stare insieme e riscoprire il senso di comunità. Pitigliano, nella magia dell’atmosfera natalizia, è inoltre un richiamo particolare per i turisti. Ringrazio per il loro impegno tutte le associazioni e le altre realtà locali che, insieme al Comune e alla pro loco, hanno collaborato al cartellone: l’associazione Schiaccianoci, il Centro commerciale naturale, la Polisportiva San Rocco, l’associazione San Vincenzo de Paoli e la parrocchia di Pitigliano”.

“Apriamo l’8 dicembre – spiega ancora Claudia Elmi – con una prima giornata di festeggiamenti e proseguiamo con tante altre occasioni per vivere insieme il Natale in uno dei borghi più belli d’Italia. Il 9 dicembre segnalo il ritorno di Winter Wine, giunto alla terza edizione, con la degustazione dei vini, la visita delle cantine e la parata di Natale con i Mantica. Il 15 dicembre celebreremo la festa ebraica delle luci e anche quest’anno ci saranno due repliche del presepe vivente, il 26 dicembre e il 5 gennaio. Inoltre, il 31 dicembre, festeggeremo tutti insieme l’arrivo del nuovo anno in piazza”.

Il programma

Ma ecco il programma nel dettaglio:

8 dicembre, dalle 11 alle 20, artisti di strada “Etruska Festival Teatro di Strada”. Dalle 14 alle 20 “Natale nel borgo: botteghe di strada”. Alle 16 apre la Casa di Babbo Natale. Alle 17.30 canti sotto l’albero e accensione delle luminarie.

9 dicembre, alle 18, “Winter Wine, il Vino d’Inverno”. Degustazione di. vini e visita alle cantine del centro storico. Alle 17 “Parata di Natale” con Mantica.

10 dicembre, dalle 14 alle 20, “Natale nel borgo: Botteghe in strada”. Alle 17, all’auditorium della Bcc, spettacolo teatrale “Francesco. Forza venite gente”.

15 dicembre, alle 15.30, accensione di Chanucchià alla sinagoga.

16 dicembre, dalle 14 alle 20, “Natale nel borgo: botteghe in strada”; dalle 16 alle 18 street food e musica in strada; alle 21 “Tema di Natale”, all’auditorium della Bcc.

17 dicembre, dalle 14 alle 20, “Natale nel borgo: Botteghe in strada”, alle 16 “Canto di Natale”, spettacolo teatrale per famiglie, al Teatro Salvini.

23 dicembre, dalle 14 alle 20, “Natale nel borgo: Botteghe in strada”. Alle 15 sfilata di ballerini e coreografie natalizie della scuola di danza “Odissea 2001”

26 dicembre, alle 16, presepe civente.

30 dicembre, alle 16, spettacolo con i burattini nella Casa di Babbo Natale. Alle 17 band itinerante Magica Boola Brass Band.

31 dicembre, alle 23.30, concerto con il gruppo “About That Night” in piazza della Repubblica.

5 gennaio, alle 16, presepe vivente. Alle 18.30 partenza delle tradizionali “Befane”. Incontro in piazza Garibaldi

6 gennaio, alle 16, arriva la Befana nella Casa di Babbo Natale Alle 17.30 concerto della banda “Verdi” di Sorano al Teatro Salvini.

Le celebrazioni religiose: il 24 dicembre a mezzanotte Santa Messa solenne in Cattedrale; il 25 dicembre, alle 17, la Santa Messa solenne in Cattedrale; il 31 dicembre, alle 17, Santa Messa solenne e canto del Te Deum.